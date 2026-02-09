Cette entreprise suisse emblématique prend une décision drastique

stratus fréquent
Bernina prend une décision drastique

Ein Mitarbeiter bei der Montage der neuen Naehmaschine Bernina 990 in der Bernina-Produktionsstaette, aufgenommen in Steckborn am Mittwoch, 7. Juni 2024. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
Le siège de Bernina à Steckborn (TG).Image: KEYSTONE

Bernina ferme sa dernière usine en Suisse. Le fabricant de machines à coudre a choisi de délocaliser sa production en Thaïlande, avec des conséquences attendues sur l'emploi.
09.02.2026, 08:1309.02.2026, 08:20

Bernina pâtit de la conjoncture américaine. Le fabricant historique de machines à coudre transfère vers son usine en Thaïlande la production de son siège social de Steckborn (TG), rapporte le Tages-Anzeiger.

Cette délocalisation devrait lui permettre d'économiser plusieurs millions. Jusqu'à 40 collaborateurs pourraient être impactés.

Voici les trois professions qui recrutent le plus en Suisse

Le mois dernier, la direction avait informé ses employés qu'elle étudiait la possibilité d'un transfert de production vers la Thaïlande. Une consultation des représentants du personnel, obligatoire en cas de licenciement collectif, est en cours: ses conclusions seront annoncées le 11 février.

«Hausses de prix significatives»

Le fabricant a derrière lui une année difficile en raison de la conjoncture américaine. Bernina réalise près des trois quarts de son chiffre d'affaires aux Etats-Unis, dont environ 70% dans son coeur de métier, soit les machines à coudre et à broder.

L'évolution du taux de change dollar-franc pose d'énormes défis et de nouveaux risques commerciaux sont anticipés pour 2026. Des «hausses de prix significatives» ont dû être mises en oeuvre outre-Atlantique et leur impact sur la demande reste difficile à évaluer, selon le groupe.

Droits de douane: voici ce que les Etats-Unis ont encaissé avec la Suisse

Sur son site de Steckborn, Bernina emploie actuellement 334 collaborateurs, pour un total de 1246 dans le monde. Le transfert de production de la Thurgovie vers la Thaïlande concerne au maximum 40 personnes, principalement dans les services d'assemblage des machines à coudre et de fabrication de pièces mécaniques, selon la direction.

Outre l'administration, le siège thurgovien abrite l'ensemble du département de développement. Quant à l'usine thaïlandaise, elle a été fondée en 1990 et se trouve sous direction suisse. (jzs/ats)

…Et vous? Ça va le chemin du travail?
L’article