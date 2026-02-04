En 2025, environ 650 grutiers étaient recherchés en Suisse. Selon Michael Siegenthaler, chercheur spécialisé dans le marché du travail, cette profession ne peut pour l'instant pas être remplacée par l'IA. Image: Severin Bigler

Voici les trois professions qui recrutent le plus en Suisse

Trois graphiques montrent comment les offres d’emplois ont évolué après le boom du Covid. Et le professeur de l’EPFZ Michael Siegenthaler désigne les gagnants des prochaines années.

Felix Ertle / ch media

Une course dans le couloir, un saut à travers la fenêtre du troisième étage: le verre vole en éclats, un corps s’agite dans le vide avant d’atterrir de manière contrôlée sur le matelas. Une scène rare en Suisse: en 2025, seules deux offres d’emploi pour des cascadeurs ont été publiées dans tout le pays. C’est ce que montrent les données de x28, un fournisseur de statistiques sur le marché du travail.

En tête des postes mis au concours figurent des professions tout autres: conseillers de vente (31 000) ainsi que personnel soignant qualifié (21 600). Comme dans de nombreux autres métiers, la demande recule ici aussi depuis l’élan lié au Covid, qui avait culminé en 2022.

Les entreprises sont plus prudentes

Les plus fortes baisses touchent les secteurs qui avaient le plus progressé après le Covid: l’informatique recule de 65%, la communication et le marketing de 54% et les services financiers de 51%.

Michael Siegenthaler en connaît les raisons. Professeur à l’EPFZ, il mène des recherches sur le marché du travail suisse. Il explique:

«Lorsque les entreprises et les particuliers recommencent à économiser, ce sont ces trois secteurs qui en ressentent les effets.»

Michael Siegenthaler mène des recherches sur le marché du travail suisse à l'ETH Zurich. Image: dr / Michael Siegenthaler

Dans l’informatique, par exemple, de nombreux postes étaient liés à des projets que l’on pouvait reporter. Si les entreprises industrielles ajournent leurs projets ou freinent leurs investissements, elles ont besoin de moins de soutien externe et de moins de nouveaux logiciels.

L'impact de l'IA sur le marché de l'emploi

La situation est similaire dans le marketing et la communication: c’est souvent là que l’on coupe en premier, car les budgets peuvent être gelés rapidement. Siegenthaler explique:

«Quand la situation se détériore, on ne lance pas en plus la campagne marketing la plus coûteuse»

Il est frappant de constater que certains anciens gagnants de la numérisation se retrouvent désormais sous pression supplémentaire en raison de l’intelligence artificielle, comme le souligne Siegenthaler:

«Programmer, écrire, faire des recherches, calculer: ce sont des domaines dans lesquels l’IA peut prendre en charge beaucoup de tâches.»

En conséquence, le marché de l’emploi pour les développeurs de logiciels (–61% depuis 2022) ou les spécialistes des bases de données (–44%) s’est nettement refroidi.

L’évolution future de ces secteurs reste ouverte. Selon Siegenthaler, tout dépendra de la capacité de l’IA à rendre durablement ces activités plus rapides et moins coûteuses. Il indique:

«Si les compétences en programmation deviennent un bien de masse grâce à de nouveaux outils et que le code peut être généré plus rapidement, il est possible que les besoins en main-d’œuvre diminuent à long terme.»

L'immobilier a toujours le vent en poupe

Alors que de nombreux secteurs marquent le pas, l’immobilier continue de progresser. En 2022, année de boom, 2740 vendeurs immobiliers étaient recherchés; en 2025, ils sont déjà 4600. Le nombre de personnes en reconversion professionnelle recherchées dans la branche a même été multiplié, passant de 20 à plus de 1150.

Siegenthaler explique cette croissance d’une part par l’augmentation de la population.

«La population augmente de manière constante depuis des années, tandis qu’une pénurie de logements sévit dans de nombreuses régions.»

Sur un marché tendu, le besoin d’accompagnement augmente.

Ruedi Tanner, président de la Chambre suisse des courtiers, confirme cette évolution sur le terrain: la demande de biens immobiliers reste élevée chez les acheteurs potentiels. Parallèlement, les vendeurs font de plus en plus appel à des courtiers qui les accompagnent tout au long du processus de vente. Selon Tanner, le fait que «courtier» ne soit pas une profession protégée facilite en outre l’accès aux personnes en reconversion.

Les grands gagnants pour les années à venir

L’immobilier n’est pas le seul secteur à profiter de la croissance démographique. Le phénomène est particulièrement visible dans la santé, où s’ajoute l’effet du vieillissement de la population. Siegenthaler indique:

«Au cours des dix dernières années, environ 120 000 nouveaux emplois ont été créés dans ce domaine»

Cela correspond à peu près à la population de la ville de Winterthour. Rien que l’an dernier, plus de 12 100 médecins ont été recherchés dans toute la Suisse, selon x28. Il ajoute:

«La part des baby-boomers est particulièrement élevée parmi les médecins. Les départs à la retraite à venir augmenteront encore la demande.»

Les professions de l’enseignement et de l’éducation ont également connu une forte progression ces dernières années, avec environ 90 000 postes supplémentaires. «C’est vraiment beaucoup d’emplois en peu de temps», souligne le professeur de l’EPFZ. Rien que l’an dernier, près de 15 000 postes portant la désignation exacte de «enseignant» ont été mis au concours, soit environ 64% de plus qu’en 2022, selon x28.

Le secteur de la prise en charge des enfants et des personnes âgées est lui aussi en croissance. Cette évolution devrait se poursuivre. Pour Siegenthaler, les professions de la santé, de l’enseignement, de l’accompagnement et du social figurent parmi les grands gagnants des années à venir.

Des postes difficiles à pourvoir

Un point essentiel n’est pas seulement de savoir quels métiers progressent ou reculent, souligne Michael Siegenthaler, mais aussi quels postes sont particulièrement difficiles à pourvoir. Avec x28 et le cabinet de conseil BSS, il a analysé les annonces qui sont restées en ligne le plus longtemps entre 2018 et 2021. Il explique:

«Les postes les plus difficiles à pourvoir étaient ceux d’installateurs en chauffage»

De nombreux métiers en pénurie se situent dans les domaines techniques, la construction ou l’industrie, comme les sanitaires, les ferblantiers et d’autres professions artisanales. La demande y est élevée, mais insuffisamment satisfaite. Cela a des conséquences qui dépassent le cadre des entreprises individuelles. La pénurie de personnel qualifié freine par exemple le développement de logements respectueux du climat.

Ces professions, qui comportent une forte part de travail manuel, sont en outre nettement moins exposées à la pression de l’IA. Siegenthaler cite l’exemple du concierge:

«Dans ce métier, il faut être bon dans beaucoup de domaines, avoir des compétences techniques, mais aussi sociales. Avant que l’IA puisse tout assumer et que l’utilisation d’un robot soit rentable sur le plan économique, il faudra probablement encore quelques décennies.»

