Voici combien les droits de douane suisses ont rapporté à Trump

epa12288138 Transshipment containers near the Osthafen in Frankfurt, Germany, 07 August 2025. A 15 percent surcharge applies to most products from the EU. Special duties of 50 percent remain in place ...
Les tarifs douaniers des Etats-Unis pour la Suisse étaient de 10%, puis 39%, et se sont finalement arrêtés à 15%. Pour le moment.Image: keystone

Droits de douane: voici ce que les Etats-Unis ont encaissé avec la Suisse

Entre janvier et novembre 2025, les Etats-Unis ont perçu environ six fois plus de droits de douane sur les marchandises suisses qu'en 2024. Les secteurs les plus touchés sont l'industrie technologique et l'horlogerie.
06.02.2026, 09:4206.02.2026, 09:42

Le taux de droit de douane appliqué par les Etats-Unis à la Suisse a fait penser à des montagnes russes l'année dernière. Par moments, les entreprises ne savaient même plus quels tarifs s'appliquaient. Au début, c'était 10%, puis le président américain Donald Trump a soudainement annoncé un taux de 39%.

Depuis mi-novembre, le taux est de 15%, du moins pour le moment. Des chiffres précis sont désormais disponibles sur les recettes générées par ces droits de douane sur les produits suisses.

Des industries durement touchées

Le Tages-Anzeiger a analysé les données du Bureau of the Fiscal Service et a calculé que le montant des recettes douanières s'élevait à environ deux milliards de dollars entre janvier et novembre 2025, soit environ six fois plus qu'en 2024.

On en sait plus sur l'accord douanier entre la Suisse et Etats-Unis

La majorité de ces droits de douane concernait le secteur technologique, incluant des industries comme la machinerie, l'électricité et la métallurgie, qui ont toutes été frappées par des charges près de 13 fois plus élevées que l'année précédente. Environ 1,1 milliard de dollars a été perçus dans ce secteur. L'industrie horlogère a également souffert de ces taux élevés, avec des recettes douanières d'environ 486 millions de dollars.

La troisième place revient au secteur chimique, avec 176,6 millions de dollars, soit environ deux fois plus qu'en 2024. L'industrie pharmaceutique a été la moins affectée par les droits de douane de Donald Trump. De 400 000 dollars en 2024, ce montant a augmenté à 3,2 millions de dollars en 2025.

Une lourde charge pour les Américains

Ce qui peut sembler particulièrement lourd pour de nombreuses entreprises finit par toucher en fin de compte la population américaine elle-même.

En effet, les exportateurs ne supportent en réalité que 4% de la charge douanière, les 96% restants sont transférés aux Etats-Unis, c'est-à-dire aux entreprises importatrices, producteurs et consommateurs, comme le rapporte l'étude du Kiel Institute citée par le journal.

