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Iran: les frappes américaines font grimper le prix du pétrole

A person secures the fuel nozzel while filling up their tank at a gas station on Tuesday, May 12, 2026, in Portland, Ore. (AP Photo/Jenny Kane) US Energy Crisis
Keystone

Les frappes américaines font grimper (de nouveau) le prix du pétrole

La poursuite des frappes entre Etats-Unis et Iran impacte fortement le prix du pétrole, sans toutefois toucher les pics atteints au coeur du conflit. Le baril de Brent est repassé lundi au-dessus de la barre des 90 dollars.
20.07.2026, 07:2820.07.2026, 07:28

Le baril de Brent est repassé lundi au-dessus de la barre des 90 dollars, avec la poursuite des frappes entre Américains et Iraniens et le verrouillage du crucial détroit d'Ormuz, qui inquiètent également des investisseurs en Asie déjà fébriles avec la tech.

Vers 06h20 lundi, le baril de Brent montait de 2,62% à 90,41 dollars, après un pic à 91,42 dollars (vers 00h30 lundi), marquant un plus haut depuis le 11 juin.

Son équivalent américain, le West Texas Intermediate (WTI), prenait 1,89% à 84,05 dollars, après avoir atteint quelques heures plus tôt 85,39 dollars, son plus haut depuis le 12 juin. A cette période, les cours de l'or noir avaient reculé sous la barre des 90 dollars avec l'espoir suscité par les avancées autour d'un accord-cadre visant la paix au Moyen-Orient.

Washington frappe l'Iran pour la 9e nuit consécutive, Téhéran répond

Mais ce protocole d'accord signé le 17 juin et les perspectives d'une issue diplomatique se sont effondrés ces derniers jours avec la reprise de bombardements américains sur l'Iran et les représailles de la République islamique contre des bases et des alliés des Etats-Unis.

Navire en feu

Le détroit d'Ormuz, passage stratégique où transitait avant la guerre un cinquième du commerce mondial d'hydrocarbures, est au coeur des affrontements et de nouveau verrouillé par l'Iran depuis la reprise des hostilités. Et Washington a réimposé en retour son blocus des ports iraniens.

L'agence de sécurité maritime britannique UKMTO a rapporté lundi qu'un navire était en feu dans le détroit, à huit milles nautiques (15 km environ) au nord-ouest du village omanais de Kumzar, la cause de l'incendie n'étant pas connue pour le moment.

Le pétrole monte «sous l'effet de la hausse des primes liées aux risques géopolitiques et du ralentissement du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz», résume dans une note Lloyd Chan, analyste de la banque MUFG.

Il demeure toutefois éloigné des plus hauts décrochés au coeur du conflit entamé le 28 février par des bombardements américano-israéliens sur l'Iran: 126,41 dollars pour le Brent le 30 avril, et 119,48 dollars pour le WTI le 9 mars. (ats)

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