Contre l’avis de Trump, la Fed relève ses taux d'intérêt

La banque centrale des Etats-Unis a décidé mercredi à l'unanimité de relever ses taux d'intérêt d'un quart de point afin de calmer l'inflation.

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La banque centrale des Etats-Unis a décidé mercredi à l'unanimité de relever ses taux d'intérêt d'un quart de point afin de calmer l'inflation, une mesure attendue par les marchés financiers mais combattue par le président Donald Trump.

La Réserve fédérale (Fed) n'avait plus relevé ses taux directeurs, qui guident les coûts d'emprunt, depuis l'été 2023. Ils sont maintenant dans une fourchette comprise entre 3,75% et 4%. (sda/ats)