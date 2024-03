Le phénomène entourant ce sac est parti de TikTok. Image: watson / dr

Pourquoi les Américains s'arrachent ce sac de supermarché

Aux Etats-Unis, un bête tote bag d'une marque discount est devenu le symbole du consumérisme. Vendu à l'origine 2,99 dollars, le sac en toile s'arrache pour des sommes astronomiques sur eBay après avoir connu la gloire sur TikTok. On vous explique cet étrange phénomène.

Vous avez mille dollars sous la main et vous ne savez pas quoi en faire? Vous hésitez entre acheter un appartement entier chez Ikea? Vous offrir un tabouret en soldes chez Roche Bobois? Payer vos arriérés d'impôts? Aller enfin chez le dentiste? Faire un don à une association qui vous saute à la gorge dans la rue pour sauver les dauphins? Rembourser votre pote dans le tricount des vacances?

Et si vous achetiez plutôt ce sac en toile d'un supermarché américain discount?

Ce sac de courses Trader Joe's tout ce qu'il y a de plus banal, pas particulièrement esthétique et vendu initialement 2,99 dollars pièce, s'arrache désormais sur Ebay pour de jolies sommes. On le trouve à 25, à 50, et même à 500 dollars pour les quatre coloris différents. Et certains vendeurs adeptes de l'exagération n'ont pas hésité à afficher ce tote bag à 1000 dollars. Des files de zombies à la quête d'un exemplaire se forment dans de nombreux points de vente.

Cette personne veut se faire de l'argent 👇🏽

capture d'écran ebay

Cette personne n'a rien compris 👇🏽

Mais d'où vient cet engouement des Américains pour un sac d'une chaîne de supermarchés discount?

Viral sur TikTok

La hausse des demandes est vertigineuse: les recherches ont augmenté de près de 8000% sur eBay durant la première semaine de mars par rapport à février. Des sacs qui se sont vendus comme des petits pains sans publicité de la part de l'entreprise:

«Avant que nous n'ayons eu l'occasion de les promouvoir de quelque manière que ce soit, des clients de tout le pays les ont trouvés dans le magasin Trader Joe's de leur quartier.» Un porte-parole de Trader Joe's auprès de CBS.

Car la meilleure publicité pour ces bouts de tissu est à imputer aux utilisateurs de TikTok. Depuis plusieurs semaines, les vidéos à la gloire du sac ont été vues des millions de fois sur le réseau social.

Des appels à «se procurer immédiatement le fameux petit tote bag» ont ainsi créé des files d'attente dans les supermarchés de l'enseigne. Au point que dans certaines succursales, le sac est en rupture de stock. Ailleurs, il est limité à cinq pièces par personne.

Ce nouveau «it bag» est produit en rouge, bleu, jaune et vert, et surtout, en édition limitée: il s'agit en fait d'une plus petite version du sac classique que vend habituellement Trader Joe's.

Depuis l'avènement d'internet, les quatre étapes du cycle de vie d'un produit – introduction, croissance, maturité et déclin – sont accélérées. C'est ce qu'explique Charles Lindsey, professeur de marketing à l'université de Buffalo, aux Etats-Unis, auprès de Business Insider.

«Avec les réseaux sociaux, la montée en puissance est rapide, les choses deviennent virales rapidement, mais elles disparaissent aussi assez vite» Charles Lindsey, professeur de marketing à l'université de Buffalo pour Business Insider.

Plus c'est cheap , plus c'est cool

Par ailleurs, il ne s'agit plus uniquement d'un phénomène qui touche le luxe: ce sont désormais des pièces parfaitement banales du quotidien qui connaissent leur quart d'heure de gloire sur les réseaux sociaux.

Avant le tote bag Trader Joe's, aux Etats-Unis, la Stanley Cup a été la «it tasse portable» à avoir absolument pour faire partie du clan (pas si select) des «gens cool».

Ce truc ultra banal pour trimballer du café 👇🏽

Esthétiquement discutable. dr

Mais inutile de regarder les Américains avec un sourcil levé plein de mépris. Ici aussi, certains objets deviennent viraux. Il y a quelques années, la basket Lidl et ses couleurs criardes se revendait jusqu'à près de 5000 euros.

Lidl is the new Louis Vuitton 👇🏽

Une basket aux couleurs très (très, très) vives. lidl

En Suisse aussi, certains produits en édition limitée sont devenus «iconiques». On peut citer la collaboration entre Migros Vaud et le designer Strappazzon, en 2022.

Pourquoi de tels objets deviennent-ils aussi demandés? Il y a notamment la théorie de la «FOMO» (de anglais «fear of missing something», la peur de rater quelque chose). C'est ce qu'explique Valeria Penttinen, professeure adjointe en marketing à la Northern Illinois University, toujours auprès de Business Insider. Selon cette experte, les réseaux sociaux influencent particulièrement les comportements des jeunes consommateurs.

«Le fait de ne pas posséder ces produits ou de ne pas vivre ces tendances peut susciter des émotions négatives, telles que la solitude et l'exclusion.» Valeria Penttinen, professeure adjointe en marketing à la Northern Illinois University.

Le besoin d'appartenir à un groupe, de démontrer qu'on a un certain statut social, n'est pas à négliger: «En acquérant des produits très prisés et en les partageant sur les réseaux, les consommateurs signalent leur statut et leur appartenance à d'autres».

Les experts en marteking soulignent encore que ça n'est pas tant l'objet en lui-même que sa quête qui donne des palpitations aux foules. Une fois qu'on a obtenu le sac, la tasse ou la basket tant désirée, une lassitude s'installe... Jusqu'au prochain phénomène de société inexplicable.

Par ailleurs, aux Etats-Unis, celles et ceux qui n'ont pas encore réussi à obtenir le fameux petit tote bag Trader Joe's peuvent se rassurer: il semblerait que l'enseigne remette en vente des exemplaires de son sac produit en édition finalement pas si limitée. Sinon, pour les consommateurs suisses, il ne reste plus qu'à attendre que Victorinox sorte une montre en édition limitée ou que Freitag lance une collab' avec une marque de chocolat.

La série de vêtements lancée par Migros Vaud et Strappazzon en 2022: