À la salle, le trio biceps-abdos-pecs est-il en train de devenir has-been face aux fesses rebondies? Image: shutterstock / watson

Les mecs américains veulent eux aussi des grosses fesses — et en Suisse?

Des articles parus dans le New York Post et le magazine Men's Health l'affirment: aujourd'hui, les hommes américains travaillent leurs fessiers et veulent avoir de belles fesses bien rebondies. On a voulu savoir si les mâles suisses avaient les mêmes préoccupations.

Aux Etats-Unis, le «boule qui chamboule» n'est plus l'apanage des femmes. Exit les petites fesses molles, ces messieurs, inondés eux aussi de photos de postérieurs imposants sur les réseaux sociaux, chercheraient à leur tour à «se faire un cul» à la salle. We want des fesses rebondies, yeah!

C'est en tout cas ce qu'avancent le New York Post et le magazine Men's Health, qui ont interrogé des «spécialistes» de l'arrière-train. L'Anglais Gareth Sapstead, qui se présente comme coach sportif, auteur, entraîneur olympique - entre autres - affirme que de plus en plus d'hommes cherchent à développer la force et la taille de leurs fessiers. Et il y a, selon cette expert en fesses fermes, deux raisons principales à cela, explique-t-il dans le magazine spécialisé:

«Si vous souffrez du bas du dos, l'une des meilleures choses que vous puissiez faire est de renforcer vos fessiers [...]. Et si vous voulez être beau! Vous pouvez dissimuler un manque d'abdominaux, mais vous ne pouvez pas le cacher si vous avez des fesses aplaties comme des pancakes!» Gareth Sapstead dans Men's Health

Le Post, qui affirme carrément que les grosses fesses masculines seront une «tendance fitness pour 2024», a fait confirmer les dires de l'Anglais par Eric Cobb, un coach sportif basé au Texas.

«J'ai récemment remarqué une augmentation du nombre d'hommes qui se concentrent sur le travail des fessiers dans les clubs» Eric Cobb dans le New York Post

Le Texan note en effet un changement de paradigme: «Avant, les hommes se concentraient sur les biceps, le torse et les abdominaux. Désormais, les supports de squat et autres équipements axés sur les fessiers sont de plus en plus utilisés».

Avant, à en croire Eric Cobb, un Américain à la salle, ça donnait ça:

Un haut du corps de taureau, des jambes et un fessier de chaton. Mais en 2024, c'est fini: les hommes se taillent un cul. Image: Shutterstock

Toujours selon le Post, qui cite encore son expert en muscles, les cours de pilates ou de yoga, autrefois fréquentés principalement par la gent féminine, trouvent aujourd'hui de plus en plus d'adeptes chez les hommes. De quoi se tailler un fessier d'Apollon.

La Suisse est-elle aussi callipyge ?

Goodbye America, hello Switzerland. Les mâles helvétiques ont-ils les mêmes espoirs - ou les mêmes angoisses - face à ce que le coach anglais qualifie de «fesses en pancakes»?

À l'Activ Fitness du Théâtre, à Lausanne, ces messieurs ne semblent pas se soucier particulièrement de se faire un fessier en acier. Toutefois, un employé de l'établissement relève tout de même un léger changement chez les adhérents depuis plusieurs années.

«Les hommes veulent davantage travailler toutes les parties du corps, surtout les jambes par exemple, ce qui n'était pas forcément un besoin majeur par le passé. Mais les fesses, non...» Un employé d'Activ Fitness Lausanne Théâtre

Les Lausannois seraient-ils moins regardant sur la fermeté de leurs derrières que le reste de la Suisse romande? Du côté de Neuchâtel, lorsqu'on pose la question à Geoffrey Tock, c'est d'abord par un éclat de rire que nous répond le coach sportif:

«Ça fait 13 ans que je suis dans les fitness de la région neuchâteloise, et je peux vous dire que beaucoup d'hommes continuent à travailler presque uniquement le haut du corps. Je les appelle "les flamants roses", ils travaillent le tronc, les bras, tandis que leurs jambes restent très fines.» Geoffrey Tock, coach sportif à Neuchâtel

Il précise toutefois que sur la semaine, certains hommes consacrent éventuellement une séance pour les jambes. Et vraiment, rien pour les fessiers?

«Si, un homme, une fois, m'a demandé un programme pour les fessiers. C'est hyper rare» Geoffrey Tock, coach sportif à Neuchâtel

Au Let's Go des Eaux-Vives, à Genève, les clichés - les hommes ne travaillent que le haut du corps, les femmes le bas - tendent à s'estomper. «Ici, les flamants roses se raréfient», sourit France Bourgès.

Si la coach sportive et prof de fitness assure qu'aucun homme n'est jamais entré dans l'établissement genevois en disant «bonjour, j'aimerais un cul en béton», les femmes arrivent parfois avec cette demande. Par ailleurs, France Bourgès constate que les hommes qui travaillent bel et bien leurs fessiers... sont quasiment tous suivis par un personal trainer.

«Que ce soit les hommes ou les femmes, lorsqu'ils débutent, nous leur expliquons qu'il faut travailler tout le corps, pas juste certaines zones» France Bourgès, coach sportive et prof de fitness chez Let's Go aux Eaux-Vives à Genève

Selon la coach sportive, les néophytes qui font appel à un personal trainer le font d'abord dans le but d'investir dans leur physique. Autrement dit, pour des questions esthétiques. «Mais rapidement, ils comprennent qu'il faut s'entraîner de manière fonctionnelle et utile. L'objectif esthétique, une fois atteint, devient secondaire, la plupart change ensuite de discours et ces hommes continuent à travailler pour être forts et en bonne santé, pas uniquement beaux.»

«On a un homme au fitness qu'on appelle "La Montagne", il nous a dit qu’il voulait pouvoir porter son fils, être fort. Beaucoup de gens voient plus loin que leurs objectifs esthétiques, ils veulent rester performants le plus longtemps possible, pour être capables de tenir la distance avec leurs enfants et leurs petits-enfants. Le souhait d'avoir des fesses rebondies, non, on ne constate pas ça chez les hommes qui s'entraînent chez nous.» France Bourgès, coach sportive et prof de fitness chez Let's Go aux Eaux-Vives à Genève

«Peut-être dans dix ans »

Des corps esthétiques, et désormais forts et sains dans leur ensemble, plutôt que des zones surentraînées, comme les fessiers, ou jadis le trio biceps-abdos-pecs. Faut-il y voir un rejet (pour le moment) de «l'américanisation» de nos postérieurs, ou un décalage de tendances? L'Yverdonnois Jessy Kalambay, ex-tennisman professionnel reconverti en coach sportif online depuis une dizaine d'années, n'a jamais travaillé avec des hommes souhaitant développer leurs fessiers en particulier.

«Ici, 95% des hommes qui font appel à moi veulent travailler le haut du corps, ou perdre du poids. Pour moi, cette tendance de se concentrer sur le haut du corps est toujours d'actualité.» Jessy Kalambay, coach sportif online

Le Vaudois note toutefois une ouverture d'esprit plus grande qu'il y a quelques années. «Aujourd'hui, on va travailler les fessiers, puisqu'on va davantage travailler tout le corps, même si avoir des fesses fermes n'est pas un objectif en soi. Mais ça peut changer.» Car selon lui, les tendances mettent du temps à franchir l'Atlantique.

«Il faut toujours penser que les Etats-Unis ont dix ans d'avance sur nous. Dans les fitness américains, les machines spécialisées pour les fessiers sont plus développées que celles qu'on trouve ici» Jessy Kalambay, coach sportif online

La tendance des fessiers forts et rebondis chez les hommes américains arrivera-t-elle jusqu'ici? Peut-être. Car si l'on prend l'exemple des femmes, il y a encore quelques années, la plupart d'entre elles craignaient de soulever des poids par peur de prendre de la masse. «Elles sont de plus en plus nombreuses aujourd'hui à vouloir développer leur force, à vouloir un corps puissant», note le coach sportif online. Des corps féminins plus forts, plus musclés, une tendance qui vient...des Etats-Unis, boostée notamment par l'avènement du CrossFit. Les fesses des hommes suivront-elles le même chemin?