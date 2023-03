Faut-il courir acheter des euros pour les vacances? Un expert répond

Et l'expert de noter que la Banque centrale européenne (BCE) doit, jeudi, décider si elle adapte son taux directeur ou non pour faire face à la situation. Dans la foulée, le 23 mars, c'est la BNS qui décidera si elle fait de même en réaction à la BCE. Dans tous les cas, le franc devrait prendre en valeur d'ici à l'été.

«La réaction financière et politique vis-à-vis de cette situation délicate devrait, par effet domino, renforcer le franc fort pour ces prochains mois»

Et de préciser:

La tendance est-elle lancée? Il faut dire que le contexte mondial pousse les acteurs économiques à la prudence, ce qui avantage le franc suisse en tant que valeur refuge. La guerre en Ukraine bien sûr, mais aussi la situation financière actuelle aux Etats-Unis, après la faillite de la Silicon Valley Bank et de la Signature Bank , deux banques de taille moyenne, mais dont la présence dans le secteur stratégique de la technologie agite les marchés financiers et Washington.

Pour Sergio Rossi, professeur d'économie à l'université de Fribourg, le franc devrait continuer à s'apprécier ces prochains mois et à l'approche des vacances. «Je ne pense pas que le franc suisse va se déprécier à nouveau. Pas besoin d'en retirer maintenant ou la semaine prochaine», explique-t-il.

Depuis, pourtant, il n'a fait que de chuter. Sa remontée depuis le 1er mars est la plus notable depuis l'automne dernier. Ce début de hausse va-t-il se confirmer ou le franc suisse va-t-il reprendre sa dégringolade face à l'euro?

Voici les aliments dont le prix a le plus augmenté en 2023 en Suisse

En plus de l'énergie, les produits alimentaires ont coûté plus cher aux consommateurs suisses au cours des 12 derniers mois. Certains produits ont augmenté de plus de 25%.

Nestlé a augmenté ses prix de 8,2% au cours de son année fiscale 2022. Le plus grand fabricant mondial de produits alimentaires a ainsi réagi à l'inflation qui continue de faire rage dans certains secteurs. Jusqu'à présent, Nestlé a réussi relativement facilement à répercuter les prix d'achat plus élevés sur les clients et continuera à le faire à l'avenir. Certains prix de produits vont donc continuer à augmenter dans les supermarchés suisses.