L'endroit où vous habitez en Suisse a une influence considérable sur le nombre de jours fériés dont vous disposez. Voici où il faut déménager pour profiter au maximum du fédéralisme.

Le nombre de jours fériés légaux par canton varie fortement: par exemple, un Tessinois qui déménage dans le canton de Neuchâtel devra bien s’asseoir lorsqu'il apprendra qu'il n'a plus que huit jours fériés légaux au lieu de quinze.

Les cantons les plus heureux

Tessin: 15 jours

Ascona. photo: Shutterstock

Le Tessin n'est pas seulement le canton le plus ensoleillé de Suisse, il est aussi le plus chanceux en ce qui concerne le nombre de jours fériés. Avec pas moins de 15 jours fériés légaux, le canton italophone est en tête du classement. Aux jours fériés les plus courants et les plus répandus s'en ajoutent en effet d'autres: le 19 mars, on fête la Saint-Joseph - en Italie et au Tessin - , ce jour est dédié aux pères. Le 29 juin, les Tessinois fêtent les apôtres Pierre et Paul avec un jour chômé, et finalement l’Immaculée Conception, le 8 décembre, fait battre le cœur des personnes qui aime ne pas aller travailler.

Uri et Schwyz: 14 jours

Exposition de bétail dans le canton de Schwyz. photo: KEYSTONE

Schwyz et Uri se partagent la deuxième place du classement. Le fait que les deux cantons de la Suisse centrale aient un nombre de jours fériés supérieur à la moyenne ne vient pas de nulle part: Uri et Schwyz sont des cantons fortement marqués par le catholicisme, les fêtes religieuses y donnent souvent droit à une journée entière de congé. Le jour des Rois mages, par exemple, y est également fêté. Dans le canton de Schwyz, le 6 janvier est l'occasion de coutumes très diverses, qui peuvent varier d'un endroit à l'autre.

Jura: 13 jours

photo: keystone

Le plus jeune canton suisse est également un paradis pour les lève-tard. Tout comme son voisin bernois, le Jura dispose d'un jour de plus: le 2 janvier pour se reposer de la gueule de bois de la Saint-Sylvestre avec le Berchtoldstag. En plus de toutes les fêtes religieuses possibles et imaginables, le calendrier prévoit également un jour férié le 23 juin en l'honneur de la séparation du canton du Jura du canton de Berne.

Milieu du pays

Le canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures arrive en quatrième position du classement avec 12 jours fériés légaux. Suivent les cantons de Thurgovie, Berne, Glaris, Obwald et Nidwald avec 10 jours fériés chacun. Dans les cantons d'Argovie, Zurich, Lucerne, Zoug, Fribourg, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Schaffhouse, Saint-Gall, Vaud, Valais et Genève, la population a droit à 9 jours fériés.

Les malheureux

Ceux qui ne peuvent pas dormir après six heures du matin parce qu'ils aiment tellement aller au travail se plairont dans les cantons de Neuchâtel, des Grisons, de Soleure ou d'Appenzell Rhodes-Extérieures: dans ces cantons, seuls 8 jours sont fériés.

Les communes les plus chanceuses

Comme le système suisse, avec ses 26 cantons, n'a pas encore assez à faire, il y a aussi des différences au niveau des communes. Voici donc le classement des communes qui comptent le plus de jours fériés locaux:

Bellinzone (TI)

Ceux qui n'ont vraiment pas envie de faire des semaines de cinq jours, iront à Bellinzone: la ville fait honneur à son canton avec 16 jours fériés. Ceux qui travaillent à Bellinzone sont les seuls au Tessin à ne pas devoir aller travailler le mercredi des Cendres.

A Bellinzone, on compte 16 jours fériés. Image: Shutterstock

Einsiedeln (SZ)

Einsiedeln brille également avec un nombre incroyable de 16 jours fériés par an. C'est le seul endroit de Suisse où l'on fête la Saint-Michel. La légende raconte que l'ermite Meinrad a été assassiné par deux aubergistes et que la police n'a pu élucider l'affaire qu'avec l'aide de deux corbeaux qui l'ont guidée jusqu'aux auteurs du crime. La fête de la consécration des anges est également spéciale, car Jésus aurait canonisé Einsiedeln.

Mesocco (GR)

Dans le village de Mesocco, dans le canton des Grisons, la Vierge Marie est doublement fêtée: outre le jour férié plus répandu de l'Ascension de Marie, le petit village proche de la frontière italienne célèbre également l'Immaculée Conception de Marie le 8 décembre. Le score des jours fériés s'élève donc à 15 jours fériés payés par an.

Andermatt (UR)

Ceux qui travaillent à Andermatt peuvent se rendre sur les pistes au lieu d'aller au bureau pendant 14 jours par an. Mais comme le téléski est occupé par des touristes de Suisse et d'ailleurs les jours fériés habituels, il y en a un autre le 5 février, qui n'est valable que pour Andermatt et cinq autres communes suisses: c'est la fête de Sainte Agathe, assassinée parce qu'elle ne voulait pas, en tant que chrétienne, épouser un gouverneur de ville romain. Sa tombe aurait détourné la lave de l'Etna et ainsi sauvé la ville de Catane.

Neuheim (ZG)

A Neuheim, dans le canton de Zoug, il y a 10 jours fériés payés par an. Trois d'entre eux sont dédiés à la Vierge Marie: outre l'Assomption et la Conception, la naissance de la mère de Jésus est fêtée le 8 septembre, comme nulle part ailleurs en Suisse.

Vilters-Wangs (SG)

Si vous souhaitez absolument vous installer à Saint-Gall, vous devriez chercher un logement dans la commune de Vilters-Wangs. Ici, il y a un jour de congé de plus que dans le reste du canton. Le 17 janvier, on fête Saint Antoine.

Kleinlützel (SO)

Le fait que le canton de Soleure soit si mal classé en matière de jours fériés n’intéresse pas une commune. Avec 12 jours fériés par an, Kleinlützel a quatre jours de plus que la plupart des autres communes du canton. C'est particulièrement cruel pour les habitants du district de Bucheggberg, qui font certes partie du même canton, mais qui ont deux fois moins de jours fériés par an.

Avec 12 jours fériés par an, Kleinlützel a quatre jours de plus que la plupart des autres communes du canton. Image: Wikimedia Commons

Base de données Les données utilisées sont celles du site Internet feiertagskalender.ch, qui détermine les jours fériés à partir des informations fournies par les différentes communes du canton. Les chiffres se composent de la médiane des jours fériés de toutes les communes du canton concerné. Sont comptés comme jours fériés ceux qui sont assimilés à un dimanche ou qui sont considérés comme des jours fériés légaux.

