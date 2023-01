«Allons-nous manquer de fromage?»: les gourmets tirent la sonnette d'alarme

Les producteurs de fromage français appellent l'Etat à la rescousse contre le réchauffement climatique. Les variétés nobles sont celles qui souffrent le plus - ce qui n'est pas un hasard.

Stefan Brändle, Paris / ch media

L'hiver s'installe dans le pays, la région alpine de la Tarentaise connaît ses premières neiges. Sonia Albert se souvient encore de l'été. «En juillet, la chaleur a été particulièrement accablante. La verdure prenait une teinte jaune et le soleil brûlait nos pâturages», raconte l'agricultrice qui exploite avec son frère Damien une partie du flanc de la vallée.

Leurs 30 vaches – de race Abondance ou Tarine uniquement, selon le règlement – fournissent du lait à la coopérative Beaufort, qui produit le fromage du même nom, connu dans le monde entier.

Sonia Albert. aargauerzeitung

«Cet été, les vaches ont donné beaucoup moins de lait que d'habitude. Elles mangeaient moins parce que l'herbe était moins fraîche et moins juteuse» Sonia Albert

Sa coopérative estime que la production en Tarentaise a chuté de 15%.

Après la crise de Covid-19 il y a deux ans, c'est un nouveau coup dur pour la corporation Beaufort, qui produit, en Savoie depuis des siècles, l'un des meilleurs fromages à pâte dure de France, puisqu'il a le goût des vallées de Tarentaise, à la fois rudes, intenses et harmonieusement belles.

Un présentoir bien fourni avec une sélection de fromages français. aargauerzeitung

Sonia raconte qu'elle a dû nourrir ses vaches avec du foin d'hiver dès le mois de septembre parce que l'herbe poussait moins bien. Même les plus anciens paysans de Tarentaise ne se souviennent pas que cela se soit déjà produit.

Tout repenser

Cela ne change rien à la qualité du fromage Beaufort, souligne l'agricultrice au prénom et à l'esprit ensoleillés. La filière doit néanmoins prendre des mesures. L'autorité agricole compétente, l'INAO, a assoupli le cahier des charges strict des producteurs de Beaufort jusqu'à la fin de l'été prochain.

La zone de pâturage des vaches Beaufort, réglementée à la parcelle près, sera «temporairement» étendue, comme l'indique le décret. Sonia Albert sait qu'il ne s'agit que d'une solution d'urgence:

«A long terme, nous devrons sans doute repenser toute la chaîne de production. Après tout, nous sommes moins touchés que d'autres par la chaleur et la sécheresse ici, à plus de mille mètres d'altitude»

45 autres fromages nobles français portent le label «Appellation d'origine protégée» (AOP): par exemple le Cantal, le Reblochon, le Saint-Nectaire, le fromage d'Auvergne, le Comté, le Mont d'Or, le Camembert ou le Neufchâtel. Ceux-ci sont plus durement touchés que les fromages traditionnels, car les producteurs doivent suivre des conditions de production strictes. La distinction «AOP» tant convoitée devient un fardeau.

La distinction «AOP» tant convoitée devient-elle un fardeau? aargauerzeitung

Les fromages du sud-ouest de la France, la région la plus gourmande du pays de la gastronomie, sont les plus sévèrement impactés. De nombreuses étables y sont déjà à moitié vides avant même la fin de l'année.

selon les estimations de Sébastien Vignette de l'association des fabricants de Roquefort, interrogé par CH Media:

«Dans la région de Roquefort par exemple, les moutons n'ont trouvé, en été et en automne, que 40 à 50% de l'herbe qu'ils avaient à disposition auparavant»

A eux aussi des dérogations ont dû être accordées par les autorités.

Jusqu'à présent, 80% de l'alimentation des brebis de Roquefort devait provenir d'un rayon de 100 kilomètres, notamment du plateau sauvage du Larzac. Désormais, ce n'est plus que 60%. 40% de l'herbe peut donc exceptionnellement provenir d’ailleurs.

La majorité de l'alimentation animale provient, toutefois, de la région d'origine, souligne Sébastien Vignette. Cela garantit que le fromage continue à sentir les «causses» typiques, les plateaux calcaires méditerranéens autour de Roquefort. Et bien sûr, le fameux fromage à pâte persillée continue d'être stocké dans les caves situées sous le village de Roquefort-sur-Soulzon.

Entrepôt de Roquefort à Roquefort-sur-Soulzon. aargauerzeitung

Le roquefort. aargauerzeitung

Vignette ne cache pas que les éleveurs autour de Roquefort «vont devoir se séparer de certains moutons»: Dans ce département de l'Aveyron à vocation agricole, il n'y aura bientôt plus assez de fourrage pour les moutons de Lacaune.

Au printemps les choses se gâteront

Que ce soit le Roquefort dans le sud de la France ou le Beaufort dans les Alpes, partout en France, des traditions séculaires sont mises à mal. Le label AOP, qui devrait exprimer l'attachement au «terroir» et protéger des imitateurs de fromages, n'est pas préparé à protéger des conséquences du réchauffement climatique.

Les petites exploitations indépendantes de vaches et de moutons ainsi que les producteurs de fromage sont les premiers à souffrir de la dureté de la réglementation.

«Dans le pays de Roquefort aussi, ils souffrent particulièrement. Ils travaillent souvent avec des fromages au lait cru non pasteurisé, dont la date de péremption est d'à peine deux mois. Quand ils manquent de foin au printemps, ils ont des problèmes supplémentaires.» Sébastien Vignette

L'été dernier, les fabricants du petit, mais délicieux fromage d'Auvergne Salers ont même dû arrêter complètement la production pendant un certain temps en raison du manque de fourrage et d'eau. A Paris, les médias spécialisés se demandent déjà: «Allons-nous manquer de fromage?» La France connaît également une pénurie occasionnelle de lentilles, d'huile d'olive et de moutarde. Les gourmands peuvent s'en accommoder. Mais un plateau de fromages vide ou même incomplet – cela dépasse vraiment l'imagination.

(aargauerzeitung.ch)