assez ensoleillé
DE | FR
burger
Economie
Immobilier

Ce sondage Comparis révèle «la réalité du logement en Suisse»

Suisse: un sondage Comparis montre que l&#039;accès à la propriété est difficile (image d&#039;illustration)
La majorité de la population suisse vit dans des appartements en location (image d'illustratiion)Image: Shutterstock

Ce sondage révèle «la réalité du logement en Suisse»

Une récente étude de Comparis montre à quel point l'accès à la propriété est difficile dans notre pays. Le niveau de formation et le revenu influencent grandement le type de logement.
04.11.2025, 08:0904.11.2025, 08:09

La majorité de la population suisse vit dans des appartements en location, le plus souvent de 4 à 4,5 pièces et de 71 à 110 m2 de surface habitable, selon une enquête représentative de Comparis. Niveau de formation et revenu influencent le type de logement.

L’enquête menée pour le compte de Comparis «montre à quel point la réalité du logement en Suisse peut varier selon les catégories de revenus et les étapes de la vie», explique Harry Büsser, expert immobilier de la plateforme.

Les loyers grimpent en Suisse romande: voici le canton le plus impacté

Ainsi, 57% des 1016 personnes interrogées par l’institut de sondage et d’études de marché Innofact vivent dans un appartement en location. Les 18-35 ans sont même 68 % dans cette disposition.

La propriété est plus fréquente avec l’âge et le revenu. Dans les ménages dont le revenu brut est inférieur ou égal à 4000 francs par mois, environ 70 % vivent en location, contre seulement 45 % dans ceux dont le revenu est supérieur à 8000 francs. Au total, 24 % des personnes interrogées possèdent leur propre maison, 12,5 % un appartement en propriété.

«Plus le revenu est élevé, plus la probabilité d’accéder à la propriété est grande – nous le constatons dans toutes les tranches d’âge», déclare Harry Büsser.

«Mais pour beaucoup de personnes aux revenus plus élevés, l’accession à la propriété reste néanmoins inaccessible, surtout dans les régions urbaines»
Harry Büsser

Dans ces régions, il faut souvent une hypothèque d’un million de francs pour pouvoir s’offrir un bien immobilier.

Taille des logements proportionnelle aux revenus

La taille d’appartement la plus courante en Suisse est de 4 à 4,5 pièces: un tiers des personnes interrogées vivent dans de tels logements. 40 % des Suissesses et des Suisses vivent sur une surface habitable de 71 à 110 m2, dont environ 20% sur une surface de 71 à 90 m2 et 20% sur une surface de 91 à 110 m2. Seuls 12 % des personnes interrogées vivent dans des appartements de plus de 150 m2.

«Les personnes qui peuvent s’offrir de plus grandes surfaces sont très souvent propriétaires», déclare Harry Büsser. En effet, l’enquête montre que les propriétaires disposent en moyenne de logements nettement plus grands que les locataires. Les données montrent également que plus les revenus sont élevés, plus les logements sont grands. Il en va de même pour le niveau de formation.

Une taxe «mal-ficelée» énerve les propriétaires de résidences secondaires

92% des personnes interrogées disposent d’une cave ou d’un compartiment de cave. En revanche, seuls 41% ont accès à un grenier ou à un compartiment de grenier.

«En Suisse, les caves sont considérées comme un équipement de base, pas les greniers. Cela s’explique aussi par le fait que pendant la guerre froide, les abris étaient obligatoires en Suisse et que les espaces de rangement au sous-sol étaient donc devenus la norme»
Harry Büsser.

«De plus, contrairement aux greniers, les caves ne sont généralement pas considérées comme des surfaces habitables», étaie Harry Büsser. C’est un grand avantage pour le respect des règles de construction.

Deux tiers des ménages sont des couples

Deux tiers des ménages en Suisse sont composés de couples, avec ou sans enfants. Dans la tranche d’âge des 36-55 ans, près de la moitié des personnes interrogées vivent même en couple avec enfants.

Dans la tranche d’âge des 18-35 ans, les formes de logement sont réparties de manière plus uniforme: couples avec enfants (30 %), célibataires (28 %), couples sans enfants (24 %). Parmi les plus de 56 ans, près de la moitié vivent en couple sans enfants.

Voici où créer massivement des logements en Suisse

Parmi les personnes hautement qualifiées, la proportion de couples avec enfant(s) – un ou plusieurs enfants (39%) – est nettement plus élevée que parmi les personnes moyennement ou peu qualifiées (26%). Dans ce dernier cas, le couple sans enfant est majoritaire (32%). On compte également plus de familles monoparentales parmi les personnes peu qualifiées (7,4% contre 4,5%).

Selon l'enquête, les couples davantage formés ont souvent un seul enfant, tandis que les couples moins formés en ont plusieurs. L'enquête ne définit toutefois pas leur nombre moyen. (jzs/ats)

L'actu sur l'économie? Par ici
5 idées reçues sur l'éventuel départ d'UBS de la Suisse
1
5 idées reçues sur l'éventuel départ d'UBS de la Suisse
de Patrik Müller
Des centaines d’emplois menacés par la stratégie de Swisscom
1
Des centaines d’emplois menacés par la stratégie de Swisscom
de Stefan Ehrbar
Le cours de l'or prouve les erreurs de Trump, selon ce milliardaire
2
Le cours de l'or prouve les erreurs de Trump, selon ce milliardaire
de Niklaus Vontobel
Les experts censés évaluer la valeur de Credit Suisse dérangent
Les experts censés évaluer la valeur de Credit Suisse dérangent
de Florence Vuichard
Thèmes
Ils ne veulent pas qu'il déménage, ils lui construisent un appart
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
1
Les plus lus
1
Le monde du ski est secoué par des perquisitions
2
Le salaire des assureurs risque de prendre un coup de massue
3
Voici dans quels domaines les salaires ont le plus augmenté en Suisse
La Poste s'attend à une baisse «significative» de son bénéfice
La Poste prévoit une chute de son bénéfice par rapport à l'année dernière. «Nous tablons sur un montant à trois chiffres en millions», a déclaré le directeur ad interim, Alex Glanzmann au SonntagsBlick.
En 2024, la Poste avait enregistré un bénéfice consolidé de 324 millions de francs, soit une augmentation de 70 millions par rapport à l'année précédente.
L’article