Les loyers progressent le plus fortement en Suisse romande (image d&#039;illustration).
Les loyers progressent le plus fortement en Suisse romande (image d'illustration).Image: Shutterstock

Les loyers grimpent en Suisse romande: voici le canton le plus impacté

Les loyers suisse ont à nouveau progressé le mois dernier. Et c'est en Romandie que la hausse a été la plus forte.
17.10.2025, 09:3917.10.2025, 09:39

Les loyers proposés ont de nouveau grimpé en septembre. La plus forte augmentation a été relevée en Suisse romande. Sur un an, le coût d'un bail a crû de 2,7% à l'échelle du pays.

L'indice des loyers, calculé par la plateforme immobilière homegate.ch en collaboration avec la Banque cantonale de Zurich (ZKB) a augmenté de 0,4 point par rapport à août. Il se situe désormais à 131,6 points, selon le communiqué paru vendredi.

Vaud le plus impacté

Le canton de Vaud (+1,2%) a connu la plus forte croissance sur un mois, devant les cantons de Schaffhouse et Obwald (+1,1% chacun). En Suisse centrale, l'évolution prend toutefois une autre direction, à l'image de Nidwald (-1,5%) et d'Uri (-1,2%).

Hausse des loyers: ce canton romand fausse les statistiques

Malgré ce recul, Nidwald affiche la plus forte augmentation par rapport à l'année précédente (+7,8%). Dans tous les autres cantons, sans exception, les loyers proposés ont également augmenté par rapport à septembre 2024.

Huit villes passées en revue

Dans les villes passées à la loupe, Lugano a vu ses loyers croître de 3,2%. Il y a un an, les loyers proposés étaient encore inférieurs de 6,3%. À Lausanne aussi, les loyers proposés ont grimpé (+1,4 %).

«Dans les huit villes passées en revue, on observe une tendance à la hausse parfois significative par rapport à l'année précédente, pas seulement à Lugano, mais aussi en particulier à Lucerne (+5,2 %)», souligne le document. (jzs/ats)

