Philipp Navratil a touché 4,8 millions de francs l'an dernier. Keystone

Voici l'homme le mieux payé de Nestlé

Philipp Navratil, patron de Nestlé n'est pas le mieux payé du groupe. C'est un Américain parti à la retraite qui a touché la plus grosse fiche de paie l'an dernier.

Le directeur général de Nestlé, Philipp Navratil, a touché 4,8 millions de francs l'an dernier. La plus grosse fiche de paie revient toutefois à Steve Presley, responsable de la zone Amériques parti à la retraite en avril, avec 7,3 millions de francs de salaire.

Cette rétribution inclut des primes spéciales pour ce cadre de longue date chez Nestlé et est de ce fait difficilement comparable avec les rémunérations versées aux autres membres de l'exécutif.

Steve Presley Image: Nestlé

Navratil a quant à lui intégré la direction en janvier 2025, en tant que patron de Nespresso, avant d'être promu à la tête du groupe en septembre, suite au départ sulfureux de Laurent Freixe.

Le salaire de ce dernier n'est pas spécifié dans le rapport publié jeudi, mais devrait avoisiner 2 millions de francs, ce montant correspondant au salaire de base du nouveau CEO hors primes. Au total, Nestlé indique avoir versé 7,6 millions à trois membres sortants de la direction, dont 2,9 millions de salaire de base.

Des primes non versées

La rémunération versée à l'ensemble de l'exécutif totalise 49 millions, contre 74,4 millions en 2024. A l'époque, l'arrivée de la directrice financière Anna Manz s'était accompagnée d'une indemnité de 10,5 millions, correspondant aux primes non versées par son ancien employeur, l'opérateur de la Bourse de Londres.

Les membres du conseil d'administration se sont quant à eux partagés 8,7 millions, contre 9,6 millions en 2024. Le nouveau président Pablo Isla a reçu 2,2 millions et son prédécesseur, Paul Bulcke, 1,6 million. (jzs/ats)