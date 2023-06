Les loyers ont augmenté dans tous les cantons, sauf un

Les loyers continuent d'augmenter en Suisse. Des chiffres relatifs au mois de mai montrent une hausse tant au niveau mensuel qu'annuel, mais d'importantes différences existent au niveau des cantons. Le point en graphiques.

Les loyers ont poursuivi leur progression en mai en Suisse, indique jeudi la plateforme immobilière Homegate: par rapport à avril, l'augmentation se monte à 0,41%. D'importantes différences existent au niveau régional. Tous les cantons affichent en effet des valeurs à la hausse, sauf un: Fribourg, où les loyers ont très légèrement baissé.

La plus forte progression mensuelle a été enregistrée dans trois cantons de Suisse centrale:

Schwyz: +3,6% Uri: +2,6% Nidwald: +2%

Sur une année: +5,6% en Valais

L'augmentation annuelle est beaucoup plus importante: par rapport à mai 2022, les loyers ont augmenté de 3,1%, précise Homegate. Au niveau régional, on compte toujours un seul canton affichant des valeurs négatives: il s'agit cette fois-ci de Zoug, où les loyers ont baissé de près de 2%. Le top trois est le suivant:

Uri: +7,8% Schwyz: +6.9% Glaris: +5,95%

Le Valais, premier des romands, se classe quatrième avec une hausse annuelle de 5,57%. Dans la partie haute du classement, on retrouve également Genève (+4,27%), tandis que Vaud, Neuchâtel et le Jura affichent des hausses parmi les plus modérées.

Forte hausse à Zurich

Le rapport de Homegate se penche également sur huit grandes villes: Zurich, Berne, Lausanne, Genève, Bâle, Lugano, Saint-Gall et Lucerne. La situation est la suivante:

Dans la plupart des villes analysées, les loyers ont augmenté plus fortement que dans les cantons correspondants. Les seules exceptions sont Berne (avec des loyers proposés en baisse en mai au niveau de la ville) et Lucerne (les prix cantonaux ont augmenté d’environ le double des prix urbains).

«Cela indique que la demande urbaine reste élevée» Homegate

Zurich (+10%) et Lugano (+7,7%) affichent les hausses les plus élevées. Concernant les deux villes romandes de la liste, Genève présente une augmentation plus importante que Lausanne.

Les données récoltées par Homegate et la Banque cantonale zurichoise (BCZ) permettent de mesurer la variation mensuelle des loyers, après correction des facteurs qualificatifs, des logements neufs et des logements à relouer sur la base des offres actuelles du marché. (asi avec ats)