Hausse des loyers: «Des bailleurs malveillants vont essayer de profiter»

Et pour cause: par exemple, si le locataire a droit à une baisse de loyer de 7% (dont il n'est pas au courant), mais que le bailleur lui fixe une hausse de 1,5% (au lieu des 3% autorisés), il «vole la baisse de loyer» , selon le président de l'Asloca.

C'est officiel: les loyers seront plus chers en Suisse. En cause, la hausse du taux d'intérêt de référence, une première dans le pays. Avec quelles conséquences pour les personnes? Carlo Sommaruga, président de l'Asloca, répond à nos questions.

Six mois sans cartes journalières CFF: gros couac en Romandie

La ville de Genève, ainsi que d'autres communes dans les cantons de Vaud et Fribourg, n'ont pas passé commande à temps de cartes journalières pour le deuxième semestre 2023. Résultat: elles n'ont plus de précieux sésames à proposer. Ça la fiche un peu mal.

Carte journalière, fin d’une époque. Pour un certain nombre de communes et pas des moindres, Genève fait partie du lot mais ne le crie pas sur les toits, la fin arrive plus tôt que prévu. Une vraie tuile. Début février, on apprenait que l’actuelle carte journalière CFF, celle disponible auprès des mairies, serait remplacée dès janvier 2024 par une formule numérique s’inspirant des billets dégriffés. Le système des quotas communaux fera alors place à un contingent unique de cartes journalières, valant pour l'ensemble du territoire.