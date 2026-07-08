La nouvelle offre d'OpenAI suscite des inquiétudes. Image: www.imago-images.de

OpenAI annonce une nouveauté «en avant-première mondiale»

Après avoir obtenu le feu vert de Washington, l'entreprise à l'origine de ChatGPT annonce le lancement public de son nouveau modèle d'IA GPT-5.6.

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OpenAI a annoncé mardi que son nouveau modèle d'intelligence artificielle (IA) de pointe, GPT-5.6, serait mis à la disposition du public jeudi, après un premier déploiement limité à quelques partenaires américains.

La gamme GPT-5.6 du créateur de ChatGPT, les modèles «Sol, ainsi que Terra et Luna, seront lancés publiquement ce jeudi», indique OpenAI dans un communiqué publié sur X.

«Nous étendons dès maintenant l'accès en avant-première à l'échelle mondiale» OpenAI

La nouvelle offre de l'entreprise, GPT-5.6, ainsi que d'autres modèles d'IA de pointe, notamment la série Mythos d'Anthropic, suscitent des inquiétudes en raison de leur capacité prétendument sans précédent à identifier des vulnérabilités logicielles, des failles dans le code que les pirates informatiques peuvent exploiter.

Evolution similaire chez Anthropic

OpenAI a déclaré fin juin avoir partagé un accès en avant-première à GPT-5.6 avec un groupe restreint de partenaires exclusivement américains, à la demande de Washington. La série comprend trois nouveaux modèles: Sol (le nouveau produit phare de l'entreprise), Terra (un modèle de milieu de gamme destiné au travail quotidien) et Luna (une option rapide et peu coûteuse).

Le média américain Axios a rapporté mardi, citant une source proche du dossier, que l'administration Trump avait donné son feu vert à OpenAI pour un lancement à grande échelle de GPT-5.6, à la suite de tests et de réunions entre l'entreprise et des responsables gouvernementaux. L'AFP a contacté OpenAI, la Maison Blanche et le ministère américain du Commerce pour obtenir des réponses.

Cette annonce fait suite à une évolution similaire chez Anthropic, rival d'OpenAI, qui a annoncé la semaine dernière qu'il allait commencer à rétablir l'accès à l'échelle mondiale à ses modèles d'IA les plus puissants, Fable 5 et Mythos 5, après que le gouvernement américain a levé une restriction concernant les zones où ils pouvaient être commercialisés. (jzs/ats/afp)