OpenAI annonce une nouveauté «en avant-première mondiale»
OpenAI a annoncé mardi que son nouveau modèle d'intelligence artificielle (IA) de pointe, GPT-5.6, serait mis à la disposition du public jeudi, après un premier déploiement limité à quelques partenaires américains.
La gamme GPT-5.6 du créateur de ChatGPT, les modèles «Sol, ainsi que Terra et Luna, seront lancés publiquement ce jeudi», indique OpenAI dans un communiqué publié sur X.
La nouvelle offre de l'entreprise, GPT-5.6, ainsi que d'autres modèles d'IA de pointe, notamment la série Mythos d'Anthropic, suscitent des inquiétudes en raison de leur capacité prétendument sans précédent à identifier des vulnérabilités logicielles, des failles dans le code que les pirates informatiques peuvent exploiter.
Evolution similaire chez Anthropic
OpenAI a déclaré fin juin avoir partagé un accès en avant-première à GPT-5.6 avec un groupe restreint de partenaires exclusivement américains, à la demande de Washington. La série comprend trois nouveaux modèles: Sol (le nouveau produit phare de l'entreprise), Terra (un modèle de milieu de gamme destiné au travail quotidien) et Luna (une option rapide et peu coûteuse).
Le média américain Axios a rapporté mardi, citant une source proche du dossier, que l'administration Trump avait donné son feu vert à OpenAI pour un lancement à grande échelle de GPT-5.6, à la suite de tests et de réunions entre l'entreprise et des responsables gouvernementaux. L'AFP a contacté OpenAI, la Maison Blanche et le ministère américain du Commerce pour obtenir des réponses.
Cette annonce fait suite à une évolution similaire chez Anthropic, rival d'OpenAI, qui a annoncé la semaine dernière qu'il allait commencer à rétablir l'accès à l'échelle mondiale à ses modèles d'IA les plus puissants, Fable 5 et Mythos 5, après que le gouvernement américain a levé une restriction concernant les zones où ils pouvaient être commercialisés. (jzs/ats/afp)