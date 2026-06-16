L'ouverture du magasin Shein au BHV Marais avait fait grand bruit. Keystone

Un «erreur»: Shein à Paris, c'est fini

La Société des grands magasins (SGM) met fin à son partenariat polémique avec le géant asiatique du prêt-à-porter. Ses produits vont quitter les rayons.

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La SGM, co-fondée par Frédéric Merlin, a annoncé mardi céder le fonds de commerce du BHV Marais à «l'équipe dirigeante» du grand magasin parisien, qui a décidé de «mettre fin» à son partenariat décrié avec Shein, une «erreur stratégique».

La Société des grands magasins (SGM), qui exploitait le BHV Marais depuis 2023, a accepté la proposition portée par Karl-Stéphane Cottendin, ex-directeur général du BHV et du groupe SGM, qui a quitté ses fonctions pour l'occasion et veut repositionner le grand magasin sur la maison, ont annoncé les deux parties à des journalistes.

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