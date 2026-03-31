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Ils ont perdu des dizaines de milliards avec l'IA cette année

Huit des dix personnes les plus riches du monde ont vu leur fortune diminuer cette année, sur fond d&#039;inquiétudes croissantes liées à l&#039;intelligence artificielle.
Huit des dix personnes les plus riches du monde ont vu leur fortune diminuer cette année, sur fond d'inquiétudes croissantes liées à l'intelligence artificielle.Image: montage watson

Les plus riches du monde ont perdu des dizaines de milliards cette année

Un examen attentif du patrimoine des plus grands milliardaires de la planète montre qu’eux aussi enregistrent actuellement des pertes.
31.03.2026, 21:0231.03.2026, 21:02
Un article de
t-online

Huit des dix personnes les plus riches du monde ont vu leur fortune diminuer cette année. C’est ce que rapporte le média Business Insider, en s’appuyant sur le «Bloomberg Billionaires Index» (au 10 mars). En cause: une incertitude croissante liée au boom de l’intelligence artificielle (IA).

Selon ces données, Larry Ellison, fondateur du groupe américain de logiciels Oracle, a essuyé une perte de 47 milliards de dollars. Sa fortune personnelle est ainsi retombée à 200 milliards de dollars à la clôture des marchés mardi. D’après Business Insider, cela reflète une chute de 23% de l’action Oracle depuis le début de l’année.

Le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, a lui aussi perdu 15 milliards de dollars et dispose désormais d’une fortune estimée à 239 milliards de dollars. Cette évolution reflète un recul de 7% du cours de l’action Amazon. En toile de fond, souligne Business Insider, Wall Street s’inquiète des coûts considérables liés au développement des capacités d’IA d’Amazon.

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Ce pari raté a coûté 80 milliards de dollars à Mark Zuckerberg

Larry Page et Sergey Brin (Alphabet), Mark Zuckerberg (Meta), Bernard Arnault (LVMH), Jensen Huang (Nvidia) ainsi que Warren Buffett (Berkshire Hathaway) affichent eux aussi des pertes depuis le début de l’année 2026.

Elon Musk et Jim Walton à contre-courant

Deux des dix personnes les plus riches au monde échappent toutefois à cette tendance: le milliardaire de la tech Elon Musk et Jim Walton, l'héritier de l’empire Walmart, ont réussi à accroître leur fortune grâce à la hausse de la valeur de leurs participations.

Selon Business Insider, Elon Musk a augmenté sa fortune personnelle de 44 milliards de dollars cette année, pour atteindre 664 milliards de dollars. Cette progression s’explique notamment par la forte valorisation de ses participations dans SpaceX et xAI. Elle compense largement les pertes liées à la baisse du cours de l’action Tesla.

Federer est sur la même liste que Trump et Elon Musk

Jim Walton, de son côté, a vu sa fortune nette progresser de 12 milliards de dollars cette année, portée par une hausse de 12% de l’action du géant de la distribution.

Selon le dernier classement de Forbes des personnes les plus riches du monde, Elon Musk conserve la première place, suivi de Larry Page et Sergey Brin. Jeff Bezos et Mark Zuckerberg complètent également le top cinq. (nb/trad. hun

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