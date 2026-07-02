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Itvisma: Novartis pourra vendre ce coûteux traitement en Europe

Novartis décroche dans l&#039;UE un feu vert pour le coûteux traitement Itvisma
Itvisma est déjà autorisé depuis novembre dernier aux Etats-Unis.Image: Novartis

Novartis pourra vendre ce coûteux traitement en Europe

Le géant suisse de la pharma décroche un feu vert pour commercialiser l'Itvisma dans l'Union européenne. Le traitement coûte plus de 2,3 millions de francs aux Etats-Unis.
02.07.2026, 09:4002.07.2026, 09:40

Le géant pharmaceutique Novartis a obtenu de la Commission européenne l'homologation d'une version de sa thérapie génique contre l'amyotrophie spinale destinée aux enfants de plus de deux ans, aux adolescents et aux adultes. Aux Etats-Unis, le prix de ce traitement – l'Itvisma – dépasse les 2,5 millions de dollars (2,3 millions de francs).

Administrable en une seule et unique fois, l'Itvisma (onasémnogène abéparvovec par voie intrethécale) doit permettre aux patients concernés de se passer de traitements chroniques, souligne Novartis jeudi. Il s'agit de la première thérapie de remplacement génique approuvée pour la population susmentionnée dans l'Union européenne.

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Itvisma est spécialement conçu pour s'attaquer à la cause génétique sous-jacente de l'amyotrophie spinale, remplaçant le gène SMN1 et améliorant ainsi la fonction motrice du patient en une seule prise, précise le communiqué. Le traitement est déjà autorisé depuis novembre dernier aux Etats-Unis à un prix de référence de 2,59 millions de dollars, a confirmé à AWP le géant pharmaceutique.

Des prix «accessibles et viables»

Une porte-parole du groupe n'a pas souhaité articuler de prix dans l'Union européenne, arguant que les décisions relatives à la tarification et au remboursement sont prises au niveau des pays membres.

Novartis base son évaluation «en fonction de la valeur qu'elle apporte aux patients, aux systèmes de santé et à la société».

«Notre approche consiste à commercialiser nos médicaments à des prix qui reflètent cette valeur, tout en veillant à ce qu'ils restent accessibles et viables»
Novartis

Aux Etats-Unis, le prix de l'Itvisma est inférieur de 35 à 46% au coût sur dix ans des traitements modificateurs actuellement disponibles contre cette maladie chronique, a expliqué la porte-parole.

Un «tirage au sort» polémique

L'agence sanitaire américaine (FDA) avait donné son feu vert en 2019 la commercialisation d'une première version (onasémnogène abéparvovec-xioi) de ce traitement, à l'intention des enfants de moins de deux ans. Le Zolgensma était alors devenu le traitement le plus cher de l'histoire, affichant un prix officiel de 2,125 millions de dollars.

En 2020, Novartis avait même défrayé la chronique en organisant un «tirage au sort» pour offrir à cent bambins une dose de Zolgensma, dans les pays ou celui-ci n'était encore pas homologué. (jzs/ats)

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