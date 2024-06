La Poste s'achète une entreprise et le prix secret

La Poste va acquérir 70% du groupe Diartis basé en Argovie début juillet. La semaine dernière, elle annonçait fermer de nombreuses filiales.

La Poste va prendre début juillet une participation majoritaire dans le groupe Diartis, basé à Lenzbourg (AG). Le géant jaune prévoit d'acquérir une part de 70%, selon un communiqué publié jeudi.

Le groupe Diartis propose une plateforme d'échange d’informations sensibles dans le secteur social, indique la Poste dans un communiqué. L'entreprise, fondée en 1996, emploie 100 collaborateurs, qui ne seront pas touchés par l'opération. Les deux parties ont convenu de ne pas divulguer le prix d'achat.Nicole Burth, responsable de l'unité Services de communication de la Poste, citée dans le communiqué, explique:

«Les entreprises comme Diartis, qui se consacrent, elles aussi, à la gestion et à la transmission de données numériques en toute sécurité, complètent idéalement l'offre de prestations de la Poste.»

Les prestations et solutions logicielles du groupe Diartis complètent l'offre actuellement proposée aux autorités par les sociétés de la Poste Dialog Verwaltungs-Data AG et Groupe T2i, précise encore le communiqué.

La semaine dernière La Poste suisse a annoncé qu'elle allait fermer quelque 170 filiales qu'elle exploite elle-même, a-t-elle annoncé ce mercredi matin. Il ne restera donc plus à l'avenir que 600 offices de poste. A titre de comparaison, on en comptait encore plus de 3000 il y a 20 ans. (jah/ats)