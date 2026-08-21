Migros a fait vendredi un pas de plus pour aider les agriculteurs (image d'archives). Image: KEYSTONE

Les prix augmentent: comment Migros et Lidl réagissent à la canicule

La météo de cet été a mis à mal les récoltes en Suisse, et les conséquences s'en ressentent sur les prix. Chez les détaillants, des mesures sont étudiées pour soulager les agriculteurs. Migros met même deux millions à leur disposition.

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Les fortes chaleurs perturbent les cultures maraîchères suisses, ce qui n'est pas sans conséquence sur l'évolution des prix des fruits et légumes. Entre juillet et août, les prix des laitues ont ainsi largement augmenté chez trois des quatre principaux détaillants, contrairement aux courgettes, pour lesquelles les prix ont reculé, selon un relevé dans les supermarchés en ligne de Migros, Coop, Lidl et Aldi.

Les effets de la chaleur et de la sécheresse continueront de se faire sentir au cours des prochains mois. «Les herbages subissent de plein fouet les effets de la sécheresse et l'approvisionnement en fourrage s'est massivement compliqué», a expliqué à l'agence AWP Michel Darbellay, à la tête du département Production, marché et écologie au sein de l'Union suisse des paysans (USP).

«Les éleveurs sont contraints soit d'acheter des fourrages soit d'adapter leur cheptel»

Par ailleurs, les pommes de terre, le maïs, les betteraves sucrières «souffrent fortement de la sécheresse et de la canicule et cela se ressentira clairement dans les rendements», a-t-il ajouté.

La faîtière de l'agriculture suit la situation de près. «Nous travaillons avec nos organisations de producteurs à estimer ces conséquences. Sans prise en charge des surcoûts, la situation de nombreuses exploitations continuera de se détériorer, menaçant ainsi leur survie», a prévenu Darbellay.

«Il ne s'agit pas seulement d'une question de survie des familles d'agriculteurs, mais aussi de sécurité d'approvisionnement. Nous avons approché nos partenaires de marchés pour tenir compte de cette situation exceptionnelle et agir sur les prix».

Un dialogue constructif avec les producteurs

Les principaux détaillants, notamment Coop et Migros, se sont montrés ouverts au dialogue, dans diverses prises de position transmises à AWP. Les discounters tiennent également à un dialogue constructif avec les producteurs agricoles.

«Afin de soulager concrètement le secteur agricole, nous examinons toujours de manière pragmatique nos conditions de prise en charge en cas de différences de qualité ou de taille dues aux conditions météorologiques, afin que les récoltes puissent être acceptées même dans des conditions difficiles», a expliqué une porte-parole de Lidl Suisse, qui collabore avec plus de 400 fournisseurs suisses.

Même son de cloche chez Aldi Suisse, qui précise toutefois qu'il n'est «pas encore possible, actuellement, d'évaluer l'ampleur des pertes de récolte ni les éventuels surcoûts».

Migros met deux millions sur la table

Migros fait vendredi un pas de plus. Après concertation avec l'USP, le géant orange met à disposition des agriculteurs confrontés à des difficultés financières du fait de la sécheresse deux millions de francs. La gestion de la distribution de cette manne a été confiée à la fondation Bucher Gossweiler, précise un communiqué.

Le conseil de cette dernière publiera le 31 août les critères à respecter pour le dépôt des demandes. (jzs/ats)