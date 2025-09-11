Un Allemand reprend 10 surfaces à Migros

en partie ensoleillé17°
Un Allemand reprend 10 surfaces Alnatura à Migros

Dix surfaces Alnatura reprises par Müller, tandis que Migros recentre sa stratégie et maintient les produits bio dans ses rayons.
11.09.2025, 11:3511.09.2025, 11:35
Les 25 succursales Alnatura en Suisse fermeront à la fin de l&#039;année.
Migros Zurich lâche Alnatura, Müller reprend dix surfaces stratégiques.dr

La disparition de l'enseigne Alnatura en Suisse va permettre au groupe Müller d'étendre son emprise sur le marché helvétique. Dix surfaces délaissées par les supermarchés bio, exploités par la coopérative Migros Zurich encore jusqu'à la fin de l'année, seront ainsi reprises par le détaillant allemand.

Alnatura ne possédait des sites qu'en Suisse alémanique. Müller reprendra deux surfaces à Berne, deux autres à Zurich, celles de Saint-Gall, ainsi que les emplacements dans les communes zurichoises de Winterthour, Thalwil, Uster et Stäfa, indique mercredi Migros Zurich, qui a annoncé début juillet l'abandon de l'ensemble des 25 échoppes franchisées Alnatura d'ici au 30 décembre.

Cette firme israélienne veut produire des steaks en labo avec Migros

Quatre surfaces à Zurich seront conservées par Migros, dont celle située à la Limmatplatz, où se trouve le siège du géant orange en Suisse. Pour quatre autres sites à Bâle, Berne et Zoug, le bail arrivera à son terme et ne sera pas reconduit.

Des repreneurs «individuels» non précisés devraient se partager les sept autres emplacements à Bâle, Zurich, Lucerne et Soleure plus les sites zurichois de Bülach, Meilen et Wädenswil. Des négociations sont en cours, affirme Migros Zurich.

Une nouvelle stratégie

En février dernier, Migros avait présenté sa nouvelle stratégie, visant à se concentrer sur ses propres canaux de distribution, notamment pour les produits estampillés bio. Certaines succursales d'Alnatura fermeront plus rapidement, au cas où le personnel disponible ne serait pas suffisant pour assurer le bon fonctionnement de l'échoppe, précise le communiqué. Cela concerne déjà les sites de Zurich Niederdorf (centre historique) et Wädenswil, qui disparaîtront à la fin du mois.

Les 260 collaborateurs d'Alnatura se verront proposer un emploi chez Migros Zurich, rappelle le grand distributeur. Les produits Alnatura resteront dans les rayons du géant orange. (jah/ats)

