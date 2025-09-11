Aleph Farms produit des steaks à partir de cellules de boeuf. Image: www.imago-images.de

Cette firme israélienne veut produire des steaks en labo avec Migros

L'entreprise israélienne Aleph Farms s'implante à Kemptthal, dans le canton de Zurich. Soutenue par Migros, elle veut y établir sa production européenne de viande de synthèse.

Plus de «Economie»

La fabrication de viande de première qualité en laboratoire, c'est pour bientôt en Suisse. L'entreprise israélienne Aleph Farms veut s'implanter à Kemptthal (ZH) pour y établir sa production de base en Europe, à partir de cellules de boeuf.

La firme a annoncé jeudi la signature d'une déclaration d'intention en ce sens avec la société The Cultured Hub, créée par un consortium d'entreprises suisses d'alimentation et de biotechnologies, dont Migros, Givaudan et Bühler. Leur but: mettre sur pied l'infrastructure nécessaire à la mise sur le marché de denrées alimentaires cultivées en laboratoire, indique le département zurichois de l'économie.

Par cette signature, Aleph Farms réalise «une étape importante dans son expansion internationale et pose la première pierre pour la production locale de sa ligne premium de viande cultivée» en laboratoire, écrivent les autorités zurichoises. Cette entente crée un cadre à long terme pour la production dans le canton de Zurich, dont le potentiel permet une expansion future sur d'autres marchés européens.

Première en Suisse

Aleph Farms produit des steaks en laboratoire. Avec le soutien de Migros Industrie, l'entreprise avait déposé, en juillet 2023 auprès de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, la première demande d'autorisation de produire de la viande «cultivée» en Suisse. La même année, Israël avait octroyé, en première mondiale, une telle autorisation à Aleph Farms. Fondée en 2017, la firme a présenté en 2018 son premier steak cultivé en laboratoire, puis un ribeye en 2021 et du collagène en 2022.

Face aux médias réunis à Kemptthal, la ministre zurichoise de l'économie, Carmen Walker-Späh a salué l'implantation de l'entreprise sur place: «Je me réjouis aujourd'hui déjà des nombreuses innovations dans les technologies de l'alimentation qu'Aleph Farms va faire avancer dans le canton de Zurich.» Et d'ajouter, convaincue: «la branche de l'alimentation est un vecteur d'avenir dans une économie résistante».

A Kemptthal, la firme israélienne sera en bonne compagnie en ce qui concerne le développement durable et la protection des animaux. Le producteur d'aliments de substitution à la viande, Planted, y est installé depuis 2019. (jzs/ats)