Migros vs Coop: qui gagne la guerre des chiffres?

La rivalité entre les deux plus gros détaillants de Suisse est désormais légendaire sur les réseaux sociaux. Mais qu'en est-il des chiffres? Une récente étude permet de les comparer.

Sur les réseaux sociaux, difficile de pas s'en apercevoir. Il ne se passe pratiquement pas un jour sans que la rivalité entre Migros et Coop n'y soit abordée à coup de mèmes. Et l'issue de la bataille tourne plutôt en faveur du premier concurrent, en raison principalement de son thé froid, qui a acquis avec le temps le statut de produit culte.

Qu'en est-il de la rivalité, la vraie, celle au niveau des chiffres? Qui gagne le duel pour le sommet de la grande distribution en Suisse? L'institut d'études de marché GfK a passé au crible le commerce de détail helvétique en 2022 dans une vaste étude parue mercredi. Voici ce qu'elle nous dit sur la bataille entre les deux géants oranges.

Le chiffre d'affaires

L'année dernière, les deux grands distributeurs ont affiché de forts résultats, rapporte GfK. En termes de chiffre d'affaires, c'est le groupe Coop qui s'impose:

Coop a réalisé un chiffre d'affaires total de 34,2 milliards de francs en 2022.



Soit une croissance de 7,3% par rapport à 2021.

Migros a réalisé un chiffre d'affaires total de 30,7 milliards de francs en 2022.



Soit une croissance de 3,9% par rapport à 2021.

Si le groupe Coop a été plus performant que Migros en termes de chiffre d'affaires, c'est en partie parce que les domaines d'activité de Migros tels que la gastronomie, les loisirs et les voyages, qui ont de nouveau beaucoup mieux fonctionné durant l'année post-pandémique, font traditionnellement partie des secteurs à plus faible marge, rapporte GfK.

La comparaison au niveau des bénéfices montre la même chose: le groupe Migros a dégagé 459 millions de francs en 2022, contre 562 pour Coop.

Le nombre de filiales

Les différences entre Coop et Migros sont également visibles dans le réseau de leurs magasins. Au niveau du nombre de supermarchés, c'est le premier concurrent qui s'impose: Coop en compte 960, contre 664 pour Migros.

Pendant longtemps, Migros a misé sur des magasins moins nombreux mais plus grands, tandis que Coop a mis en place un réseau capillaire de petits points de vente. «Cette stratégie a beaucoup aidé le détaillant», explique GfK, «surtout pendant la pandémie». Et la tendance à la réduction des grandes surfaces devrait se poursuivre, selon l'institut, notamment parce que le nombre de personnes par ménage diminue et que les grosses courses hebdomadaires font de moins en moins partie des habitudes des gens.

Migros a par ailleurs décidé vouloir adapter sa stratégie: «Nous voulons davantage de petits magasins», a affirmé début 2023 au Tages-Anzeiger l'alors patron du groupe, Fabrice Zumbrunnen. A long terme, jusqu'à une centaine de supermarchés supplémentaires devraient voir le jour.

Dans d'autres catégories en revanche, comme les magasins de proximité ou les restaurants, Migros affiche des nombres plus élevés que son concurrent.

La surface de vente

La différence du nombre des filiales se reflète dans la surface de vente occupée par les supermarchés des deux détaillants. Coop remporte donc logiquement le duel, ses magasins s'étalant sur un peu plus d'un million de mètres carrés, tandis que Migros en occupe 980 895. A noter que l'écrasante majorité de cette surface, soit 959 333 m2, est consacrée aux magasins M, MM et MMM. Les points de vente d'Alnatura occupent quelque 7500 m2.

Coop compte 960 supermarchés sur le territoire suisse.

Les sites internet

Les produits des deux détaillants ne s'arrêtent pas à leur surface de vente, mais peuvent également être achetés sur internet. Les sites migros.ch et coop.ch affichent une croissance continue. Le premier conserve son rôle de leader national, mais le deuxième a mieux performé l'année passée: les ventes y ont progressé de 8%, alors que le supermarché en ligne de Migros a enregistré une croissance presque nulle.

Concernant le commerce en ligne, Migros dispose d'un atout de taille: Digitec Galaxus, qui a généré à lui seul un chiffre d'affaires de plus de deux milliards de francs en 2022.

Les cartes fidélité

Comme de nombreux magasins, Coop et Migros proposent une carte fidélité à leurs clients: la Supercard et la carte Cumulus. Le clients du premier détaillant se montrent très légèrement plus fidèles: à la fin de l'année passée, on comptait

3 250 000 Supercard actives

3 100 000 cartes Cumulus activement utilisées

Il est intéressant de remarquer que les cartes fidélité des autres détaillants sont nettement moins répandues: Ikea et Manor, qui occupent la troisième et la quatrième position du classement, comptaient 1 900 000 et 1 730 000 exemplaires distribués en Suisse.

M-Budget vs Prix Garantie

Tout comme les fameux thés froids, les lignes à bas pris des deux grands distributeurs font l'objet de toute sorte de mèmes sur les réseaux sociaux. Au niveau économique, c'est M-Budget qui rapporte le plus: 601 millions de francs en 2022. A titre de comparaison, les produits Prix Garantie ont généré 509 millions de francs de chiffre d'affaires.

Les emplois

On peut finalement se demander que valent les deux détaillants en tant qu'employeurs. Niveau nombre de collaborateurs, c'est Migros qui remporte le duel: le géant orange comptait, l'année dernière, quelque 85 000 employés, dont 62 499 à plein temps. Coop employait 59 199 personnes, dont quelque 48 656 à plein temps.