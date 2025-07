«Malgré un environnement économique mondial défavorable, et surtout la faiblesse de la consommation en Chine, nous avons maintenu notre stratégie, qui est de préserver les emplois et maintenir pleinement nos capacités de production. Nous avons choisi de protéger ce qui fait la force et l’âme de Swatch Group: nos collaborateurs, notre savoir-faire et notre production. Cela touche bien sûr à notre rentabilité, mais le groupe est assez solide pour le supporter.»