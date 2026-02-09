assez ensoleillé
Migros

Save Food: Migros a une solution pour vendre des légumes moches

Le détaillant lance une nouvelle offre pour réduire le gaspillage alimentaire en intégrant dans son assortiment des fruits et légumes difformes ou abîmés par les intempéries.
«Migros lance un signal fort contre le gaspillage alimentaire», annonce le géant orange dans un communiqué diffusé ce lundi. Sous le label «Save Food», le détaillant va désormais proposer à la vente des fruits et légumes suisses «qui ne répondent pas aux normes traditionnelles».

Pour des raisons de tailles, de formes irrégulières ou encore de dommages dus aux intempéries, ces produits n'étaient jusqu'alors pas vendus de «manière uniforme dans l’assortiment standard», explique Migros.

Et d'ajouter:

«Pour autant, ils ne perdent rien de leur qualité»
Des prix avantageux

En Suisse, les grands commerçants ont tendance à principalement proposer à la vente des fruits et légumes visuellement attrayants. Ce qui représente un désavantage pour les agriculteurs, qui doivent écouler une partie de leur production ailleurs ou la jeter.

L'offre «Save Food» propose donc ces denrées délaissées à des tarifs décrits comme avantageux. «L’objectif est de réduire le gaspillage alimentaire, de soutenir l’agriculture suisse et de proposer à la clientèle des produits durables à des prix attrayants», détaille Migros.

En raison d'une récolte exceptionnellement généreuse l'an dernier, la pomme de terre fait office de candidat idéal pour le lancement de ce nouvel assortiment. Mais l'offre sera ensuite élargie à d’autres produits comme les carottes, les oignons, les pommes et les poires dans les mois à venir, précise Migros.

Migros lance Save Food pour lutter contre le gaspillage alimentaire
Migros a choisi la pomme de terre pour le lancement de «Save Food».Image: Migros

«Migros offre à sa clientèle une autre manière de réduire le gaspillage alimentaire: des fruits et légumes clairement étiquetés, qui ne correspondent pas visuellement à la norme, mais qui sont bon marché et de qualité», conclut le détaillant. (jzs)

