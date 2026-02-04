Voici combien la guerre avec Migros a coûté à Feldschlösschen

Pendant deux mois, les magasins Denner et Migrolino n'ont pas proposé les boissons de Feldschlösschen. La chute des ventes a été importante, comme le montrent désormais les chiffres. Toutefois, les résultats de l'entreprise restent globalement stables.

Le conflit sur les prix avec Migros, survenu fin 2025, a eu un impact direct sur le chiffre d'affaires de l'entreprise: en novembre et décembre, Feldschlösschen ne livrait plus les magasins du groupe Migros, entraînant une baisse de 6% du chiffre d'affaires annuel dans le commerce de détail par rapport à l'année précédente, et une chute de 7% pour la bière.

Jusqu'à ce moment-là, les chiffres étaient restés stables tout au long de l'année. Lors d'une conférence de presse mercredi, le PDG de Feldschlösschen, Thomas Amstutz, a qualifié cette situation de «phénomène exceptionnel». Les magasins Denner et Migrolino, qui font partie du groupe Migros, écoulent habituellement une grande quantité de boissons alcoolisées du brasseur.

Selon les médias, le groupe Migros souhaitait obtenir des prix plus bas de la part de Feldschlösschen. Ce différend commercial, qui a entraîné une baisse considérable des ventes pour la plus grande brasserie du pays et des rayons partiellement vides dans les magasins du groupe Migros, semble néanmoins avoir trouvé une solution. Thomas Amstutz nous a confirmé:

«Nous avons trouvé un terrain d'entente avec Migros et regardons ensemble vers un avenir productif»

Grâce à la stabilité des volumes de vente jusqu'en octobre, Feldschlösschen se porte «nettement mieux» que le marché suisse dans son ensemble. Cela s'explique par le fait qu'une atmosphère plutôt prudente prédomine parmi les consommateurs suisses, selon l'entreprise. Ces trois dernières années, depuis la fin de la pandémie, les ventes de bière ont constamment diminué. En 2025, la consommation de bière en Suisse a baissé de 3 %.

Les boissons sans alcool restent à la mode

Cependant, la baisse de la consommation de bière se fait davantage ressentir dans la restauration que dans le commerce de détail: en 2025, cette baisse a atteint 20%. Feldschlösschen a compensé cette chute par une hausse des ventes d'autres types de boissons. Par exemple, les ventes de bière sans alcool ont augmenté de 10% jusqu'en octobre, avant que le conflit de prix avec Migros ne commence.

La consommation par habitant de bière sans alcool en Suisse a connu une «explosion» depuis 2015, comme l'a expliqué Thomas Amstutz. En 2015, la consommation moyenne était de 1,2 litre de bière sans alcool, aujourd'hui, elle est de 3,9 litres. Parallèlement, la consommation de bières alcoolisées est passée de 55,3 à 46,1 litres par personne.

Sans le conflit de prix avec Migros, Feldschlösschen aurait enregistré une performance solide en 2025. Néanmoins, le pire a été évité pour le brasseur qui fêtera ses 150 ce 8 février 2026. (chmedia/watson)

