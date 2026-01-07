Migros cède une de ses filiales à un saucier français

Le groupe Migros poursuit son recentrage en cédant sa filiale Idhéa au français Gyma, tout en garantissant le maintien des emplois et de l’assortiment.

Migros poursuit son délestage avec la cession au spécialiste hexagonal des sauces froides Gyma de sa filiale Idhéa, qui produit et transforme des sauces et des épices pour la restauration, l'industrie alimentaire et la grande distribution sur le Vieux continent. S'il ne pipe mot sur les contours financiers de l'opération, le géant orange assure que l'opération restera indolore pour les collaborateurs concernés.

L'assortiment d'Idhéa continuera à être proposé dans les supermarchés de l'enseigne, précise un communiqué diffusé mercredi.

Avec la vente d’Idhéa à Gyma, Migros continue de se délester d’activités industrielles. image: Idéa

Gyma de son côté reprendra le site de production de Hochfelden, en Alsace, ainsi que les 150 employés. (jah/ats)