Manifestation le 10 octobre 2025 contre l'ouverture du magasin Shein au BHV Marais. Image: www.imago-images.de

On sait quand Shein va ouvrir son premier magasin permanent

Malgré la polémique, le géant asiatique inaugurera mercredi sa première boutique physique permanente au 6e étage du Bazar de l'Hôtel de Ville à Paris. Plusieurs autres ouvertures sont attendues en France.

Le géant asiatique de la mode ultra-éphémère Shein, décrié pour ses pratiques, ouvrira mercredi son tout premier magasin physique pérenne au monde, au BHV de Paris, a annoncé vendredi sur Instagram la Société des grands magasins (SGM), propriétaire du BHV.

C'est au 6e étage du Bazar de l'Hôtel de Ville, grand magasin historique, que la marque dont la plupart des usines sont en Chine proposera ses milliers de références à bas coût, malgré une vive polémique. Shein doit installer plus tard en novembre cinq autres magasins en France dans des Galeries Lafayette exploitées par la SGM.

Le Bazar de l'Hôtel de Ville Image: www.imago-images.de

«BHV SHEIN le 5 novembre ouverture à 13h» a publié le patron de la SGM, Frédéric Merlin, sur le réseau social Instagram, ajoutant «première mondiale» pour insister sur ce premier magasin physique et pérenne au monde pour cette plateforme jusqu'ici exclusivement en ligne, fondée en Chine en 2012 et basée à Singapour.

Trois amendes

Le gouvernement, la mairie de Paris, des marques partenaires du BHV, l'intersyndicale des salariés du BHV, une pétition en ligne avec plus de 110 000 signataires, de nombreux acteurs du secteur textile français... malgré l'indignation quasi-générale, l'alliance entre Shein et le BHV va se concrétiser.

Shein et la SGM, la Société des Grands Magasins (SGM), propriétaire du BHV depuis 2023, ouvriront un espace de plus de 1000 m2. Une première étape dans l'implantation physique de Shein avant d'investir cinq autres magasins aux Galeries Lafayette de Dijon, Reims, Grenoble, Angers et Limoges, détenus par la SGM.

Visé par une proposition de loi contre l'essor de la mode ultra-éphémère, Shein a écopé cette année en France de trois amendes, d'un total de 191 millions d'euros, pour non-respect de la législation sur les cookies en ligne, fausses promotions, informations trompeuses, et pour ne pas avoir déclaré la présence de microfibres plastiques dans ses produits. (jzs/ats)