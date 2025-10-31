en partie ensoleillé12°
DE | FR
burger
Economie
Paris

On sait quand Shein va ouvrir son premier magasin à Paris

Manifestation le 10 octobre 2025 contre l&#039;ouverture du magasin Shein au BHV Marais.
Manifestation le 10 octobre 2025 contre l'ouverture du magasin Shein au BHV Marais.Image: www.imago-images.de

On sait quand Shein va ouvrir son premier magasin permanent

Malgré la polémique, le géant asiatique inaugurera mercredi sa première boutique physique permanente au 6e étage du Bazar de l'Hôtel de Ville à Paris. Plusieurs autres ouvertures sont attendues en France.
31.10.2025, 11:0231.10.2025, 11:02

Le géant asiatique de la mode ultra-éphémère Shein, décrié pour ses pratiques, ouvrira mercredi son tout premier magasin physique pérenne au monde, au BHV de Paris, a annoncé vendredi sur Instagram la Société des grands magasins (SGM), propriétaire du BHV.

C'est au 6e étage du Bazar de l'Hôtel de Ville, grand magasin historique, que la marque dont la plupart des usines sont en Chine proposera ses milliers de références à bas coût, malgré une vive polémique. Shein doit installer plus tard en novembre cinq autres magasins en France dans des Galeries Lafayette exploitées par la SGM.

Bazar de l&#039;Hôtel de Ville, magasin historique de Paris.
Le Bazar de l'Hôtel de VilleImage: www.imago-images.de

«BHV SHEIN le 5 novembre ouverture à 13h» a publié le patron de la SGM, Frédéric Merlin, sur le réseau social Instagram, ajoutant «première mondiale» pour insister sur ce premier magasin physique et pérenne au monde pour cette plateforme jusqu'ici exclusivement en ligne, fondée en Chine en 2012 et basée à Singapour.

Trois amendes

Le gouvernement, la mairie de Paris, des marques partenaires du BHV, l'intersyndicale des salariés du BHV, une pétition en ligne avec plus de 110 000 signataires, de nombreux acteurs du secteur textile français... malgré l'indignation quasi-générale, l'alliance entre Shein et le BHV va se concrétiser.

Shein et la SGM, la Société des Grands Magasins (SGM), propriétaire du BHV depuis 2023, ouvriront un espace de plus de 1000 m2. Une première étape dans l'implantation physique de Shein avant d'investir cinq autres magasins aux Galeries Lafayette de Dijon, Reims, Grenoble, Angers et Limoges, détenus par la SGM.

Shein lance une première mondiale très risquée en France

Visé par une proposition de loi contre l'essor de la mode ultra-éphémère, Shein a écopé cette année en France de trois amendes, d'un total de 191 millions d'euros, pour non-respect de la législation sur les cookies en ligne, fausses promotions, informations trompeuses, et pour ne pas avoir déclaré la présence de microfibres plastiques dans ses produits. (jzs/ats)

L'actu sur l'économie? Par ici
5 idées reçues sur l'éventuel départ d'UBS de la Suisse
1
5 idées reçues sur l'éventuel départ d'UBS de la Suisse
de Patrik Müller
Des centaines d’emplois menacés par la stratégie de Swisscom
1
Des centaines d’emplois menacés par la stratégie de Swisscom
de Stefan Ehrbar
Le cours de l'or prouve les erreurs de Trump, selon ce milliardaire
2
Le cours de l'or prouve les erreurs de Trump, selon ce milliardaire
de Niklaus Vontobel
Les experts censés évaluer la valeur de Credit Suisse dérangent
Les experts censés évaluer la valeur de Credit Suisse dérangent
de Florence Vuichard
Thèmes
Il passe de designer de l’iPod à icône de la mode
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Un oligarque se plaint d'avoir dû changer de niveau de vie en Suisse
2
Un ex de Coop fait des révélations sur les caisses automatiques
3
Migros est frappée par une nouvelle pénurie
Les résultats d'Holcim stagnent au troisième trimestre
Le groupe zougois Holcim continue de profiter d'une demande soutenue pour ses produits estampillés «durables», mais ses recettes de reculer. La rentabilité a fait du surplace, ce qui n'a pas empêché la direction de confirmer sa feuille de route.
Les revenus ont atteint 4,04 milliards de francs, en recul de 2,5% sur un an, rapporte vendredi le géant des matériaux de construction. En monnaies locales, une progression de 4,9% est constatée. La croissance organique s'est fixée à 4,5%.
L’article