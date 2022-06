La Suisse encore critiquée pour ses sanctions contre les oligarques russes

Il compare la situation actuelle à celle du printemps arabe. En 2011, la Suisse a été le premier pays à bloquer les avoirs des dirigeants déchus d'Egypte et de Tunisie ainsi que de leur entourage, appelé politically exposed person (PEP), afin de restituer les avoirs illégitimes dans le cadre de l'entraide judiciaire et de la coopération avec les pays concernés.

En tant que proche de Vladimir Poutine, Melnitchenko s'est retrouvé très tôt dans le collimateur des mesures économiques européennes et a ainsi cédé à court terme l'entreprise à sa femme. De larges cercles politiques ont critiqué cette échappatoire; Bruxelles et Berne serrent la vis.

Un nom en particulier attire l'attention: Aleksandra Melnitschenko, ex-mannequin, épouse d'Andrey Melnitschenko, milliardaire et jusqu'à récemment, propriétaire majoritaire d'Eurochem. Cette entreprise, dont le siège est à Zoug, est l'un des plus grands producteurs d'engrais au monde.

Mais c'est la liste des personnes sanctionnées qui a fait l'objet de discussions préalables. On y trouve désormais «des membres de l'armée tenus responsables de crimes commis à Boutcha ainsi que des personnes issues des cercles oligarchiques et des membres de leur famille, dont Aleksandra Melnitschenko».

Il y a environ une semaine, l'Union européenne (UE) s'est mise d'accord sur un sixième paquet de sanctions contre la Russie et la Biélorussie . Constat: Il est de plus en plus difficile d'unir tous les Etats membres sur une ligne commune contre ces deux pays. Ce qui reste inchangé, c'est que la Suisse, en tant que pays retardataire, assume les sanctions. C'est ce qu'a décidé le Conseil fédéral vendredi.

De plus en plus d'emplois vacants: voici les 3 secteurs les plus touchés

Musk menace de virer ses employés qui télétravaillent



Elon Musk a une opinion très claire sur le télétravail: superflu. Selon lui, celui qui ne vient pas au bureau au moins 40 heures par semaine peut tout aussi bien démissionner.



L'inquiétude règne une fois de plus dans les entreprises d'Elon Musk: selon les médias, deux e-mails internes font actuellement le tour de l'entreprise spatiale SpaceX et du constructeur de voitures électriques Tesla. Musk demanderait à ses collaborateurs de retourner au bureau dès maintenant. Le homeoffice ne serait plus une option et chacun devrait faire preuve de présence sur place.