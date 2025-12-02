Menacé par Apple, Samsung dévoile un téléphone pliable en trois

assez ensoleillé-1°
Face à Apple, Samsung dévoile un téléphone pliable en trois

A model shows a Samsung Galaxy Z TriFold smartphone during a launch event at a Samsung store in Seoul, South Korea, Tuesday, Dec. 2, 2025. (AP Photo/Ahn Young-joon) South Korea Samsung Smartphone
le Galaxy Z TriFold se déplie pour dévoiler un écran de 10 pouces (25,4 centimètres).Keystone

Le géant sud-coréen, qui pourrait voir son rival américain le détrôner pour la première fois, présente le Galaxy Z TriFold, un smartphone «pas destiné à la vente de masse».
02.12.2025, 08:4502.12.2025, 08:45

L'entreprise sud-coréenne Samsung a présenté mardi son premier téléphone pliable en trois, un an après son concurrent chinois Huawei, à un prix inaccessible au consommateur moyen. Le Galaxy Z TriFold sera mis en vente le 12 décembre en Corée du Sud et coûtera plus de deux fois plus cher que le nouvel iPhone 17, soit 2'443 dollars (1964 francs) dans le pays.

Cette nouveauté pour Samsung n'est pas une première mondiale: l'an dernier, Huawei a devancé ses concurrents avec un téléphone vendu à un prix similaire. Très fin, le Galaxy Z TriFold se déplie pour dévoiler un écran de 10 pouces (25,4 centimètres), offrant «des possibilités accrues pour créer et travailler», a déclaré le géant sud-coréen de la technologie.

Samsung a frappé très fort

Il n'est «pas destiné à la vente de masse», a admis le géant sud-coréen. Kim Seong-eun, vice-président exécutif de Samsung Electronics, a déclaré qu'il s'agissait d'une «édition spéciale».

Apple pourrait passer devant

La croissance sur le marché concurrentiel des smartphones se montre irrégulière, poussant les fabricants à trouver de nouveaux moyens pour se différencier des autres entreprises. Disponible uniquement en noir, le nouvel appareil de Samsung pèse 309 grammes et mesure moins de 0,5 cm d'épaisseur à son point le plus fin.

Le téléphone intègre des fonctionnalités d'intelligence artificielle (IA) générative, utilisables en temps réel à travers le partage d'écran ou de caméra.

Voici le grand perdant de la guerre du smartphone en Suisse

Ce lancement intervient au moment où Apple est en passe de devancer Samsung. Les livraisons de smartphones de l'entreprise américaine devraient atteindre une part mondiale de 19,4% en 2025, tandis que Samsung devrait détenir 18,7% du marché, selon le cabinet d'études Counterpoint.

Apple détrônerait ainsi son rival pour la première fois. (jzs/ats)

L’article