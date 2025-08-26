Decathlon prévoit jusqu'à douze nouvelles filiales en Suisse

Dans le monde, Decathlon exploite environ 1800 points de vente.Image: Shutterstock
Decathlon souhaite accélérer son expansion en Suisse. Le commerçant français d'articles de sport prévoit d'ouvrir, en 2026, jusqu'à douze nouvelles filiales, a-t-il indiqué mardi.
En novembre de cette année, trois nouvelles filiales seront inaugurées, à Lucerne, Kreuzlingen et Interlaken. La filiale d'Avry-sur-Matran (FR), verra elle sa surface nettement augmentée. Au total, Decathlon comptera alors 48 filiales en Suisse, contre 40 au début de cette année.
Dans le monde, Decathlon exploite environ 1800 points de vente. Avec les nouvelles filiales prévues en Suisse, le groupe veut y renforcer sa position sur le marché local des articles de sport. Decathlon emploie plus de 1000 collaborateurs en Suisse. (jah/ats)
Manor va céder graduellement à Coop ses départements alimentaires côté alémanique. Et la Suisse romande ne sera pas totalement épargnée.
Les grands magasins Manor concentrent leur offre dans le segment alimentaire sur les seules régions latines du pays, au détriment de la Suisse alémanique. La maison-mère genevoise prévoit de ce fait de céder graduellement à Coop les sites de Rapperswil, Emmen et Bâle - sur un total de 23 supermarchés répartis actuellement à travers tout le pays - entre début 2026 et début 2027.