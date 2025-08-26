assez ensoleillé27°
Decathlon prévoit jusqu'à douze nouvelles filiales en Suisse

Decathlon accélère en Suisse : douze nouveaux magasins prévus d’ici 2026 pour renforcer sa position sur le marché du sport déjà en pleine expansion.
26.08.2025, 16:4526.08.2025, 16:45
Decathlon prévoit jusqu&#039;à douze nouvelles filiales en Suisse.
Dans le monde, Decathlon exploite environ 1800 points de vente.Image: Shutterstock

Decathlon souhaite accélérer son expansion en Suisse. Le commerçant français d'articles de sport prévoit d'ouvrir, en 2026, jusqu'à douze nouvelles filiales, a-t-il indiqué mardi.

En novembre de cette année, trois nouvelles filiales seront inaugurées, à Lucerne, Kreuzlingen et Interlaken. La filiale d'Avry-sur-Matran (FR), verra elle sa surface nettement augmentée. Au total, Decathlon comptera alors 48 filiales en Suisse, contre 40 au début de cette année.

Dans le monde, Decathlon exploite environ 1800 points de vente. Avec les nouvelles filiales prévues en Suisse, le groupe veut y renforcer sa position sur le marché local des articles de sport. Decathlon emploie plus de 1000 collaborateurs en Suisse. (jah/ats)

Une violente tempête s'est abattue sur le Burning Man
Video: watson
