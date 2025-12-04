GiFi en Suisse, c'est bientôt fini. Image: www.imago-images.de

Disparition de GiFi en Suisse: ce que l'on sait

C'est désormais confirmé: Maxi Bazar va reprendre tous les magasins de son concurrent en Suisse. Voici les dernières infos.

Le groupe français Maxi Bazar est sur le point d'acquérir la trentaine de magasins de son concurrent Gifi en Suisse.

Un responsable de la société a confirmé le rachat de l'enseigne en Suisse, en difficultés financières, suite à la publication d'un article de 24 heures annonçant la nouvelle. Il n'a pas souhaité dévoiler les détails financiers de la transaction.

On fait le point sur ce changement qui signifie la fin de GiFi dans notre pays.

C'est pour quand?

La transaction «est en cours», a indiqué le responsable, ajoutant que les informations faisant état d'une reprise début janvier étaient inexactes. «Nous n'avons pas de date», a-t-il affirmé.

Selon lui, la mise en place du changement de propriétaire sera complètement achevée d'ici «environ six mois».

Combien de magasins sont concernés?

Maxi Bazar entend acquérir les 32 magasins de Gifi en Suisse romande et Outre-Sarine «en l'état», cela afin d'étoffer sa présence dans le pays «tant dans les centres-villes, qu'en périphérie», a fait savoir le dirigeant.

Quelles conséquences sur l'emploi?

Le responsable répond aux craintes des employés de Gifi de perdre leurs postes, relayées 24 heures. S'il dit les comprendre, il déclare qu'il est «prématuré de parler de suppressions d'emplois».

Et d'ajouter:

«Il faut nous laisser le temps de travailler sur chaque emplacement»

Qu'est ce qui explique cette décision?

Le groupe Gifi connaît des problèmes financiers depuis deux ans. Début avril, l'entreprise française a annoncé la fermeture de onze de ses magasins dans l'Hexagone, sur quelque 600 magasins en Europe, entraînant la suppression d'environ 300 postes, soit 5% de son effectif total.

Elle serait par ailleurs en discussion avec Grand Frais, une enseigne de supermarchés, pour acquérir jusqu'à 30 de ses magasins en France.

Pour sa part Maxi Bazar a été racheté fin 2021 en même temps que le destockeur de marques Stokomani par la famille Zouari, qui possèdent notamment la société Picard Surgelés depuis 2024 ainsi que quelques centaines de magasins sous franchise de Groupe Casino.

L'enseigne compte également une trentaine de magasins en Suisse et près d'une soixantaine en France et a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 250 millions d'euros (233,4 millions de francs) en 2024. (jzs/ats)