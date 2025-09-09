Spar change de mains en Suisse. Keystone

Le détaillant Spar passe en mains suisses

Un conglomérat d'investisseurs suisses rachète la chaîne de magasins alimentaires pour 46,5 millions. Les effets sur l'emploi n'ont pas été communiqués.

La chaîne de magasins alimentaires Spar a été vendue pour 46,5 millions de francs à un conglomérat d'investisseurs helvétiques regroupés sous le nom de Tannenwald Holding. Dans le cadre de cette reprise, l'entreprise annonce des mesures d'optimisation, sans en dévoiler les effets sur l'emploi.

Les quelque 360 enseignes opérant sous divers formats tels que Spar, Spar Express, Eurospar, Spar-Mini, Maxi et TopCC étaient jusqu'ici et depuis 2016 la propriété de l'entreprise sud-africaine Spar Group. Ces formats seront maintenus, indique Spar mardi dans un communiqué, sans toutefois donner d'indications sur d'éventuelles fermetures de magasins.

Le changement de mains s'accompagne de mesures, telles que «l'optimisation des processus et des structures» ainsi que l'exploitation des synergies «grâce au solide écosystème des propriétaires». Ces derniers «connaissent parfaitement» le domaine d'activité de Spar, est-il souligné, sans davantage de précisions.

Des investissements en termes de numérisation sont également prévus, ainsi que l'expansion et le renforcement ciblé de sites en Suisse. Spar assure mettre en place ces mesures de manière transparente et avec la participation de l'ensemble de son personnel.

Changements à la direction

L'entreprise annonce également des changements à sa direction. Dans le cadre de la vente, le directeur général actuel pour la Suisse, Gary Alberts, quitte ses fonctions. Le directeur financier Reto Suhner assurera l'intérim. Quant au directeur général au niveau du groupe, André Scherrer, il devient le nouveau directeur des opérations (COO) de Spar Suisse.

Les nouveaux propriétaires seront représentés au sein du Conseil d'administration, désormais composé de Peter Weber (président et délégué), de Reto Francioni et de Daniel Häring, rejoints par Stefan Hromatka en tant que membre permanent.

Inscrite au registre du commerce bâlois en date du 25 août, la société de participation Tannenwald Holding est présidée par Peter Weber. Daniel Häring dispose d'une signature individuelle en sa qualité d'administrateur. (jzs/ats)