averses modérées15°
DE | FR
burger
Economie
commerce

Le détaillant Spar passe en mains suisses

Les noms des nouveaux propri
Spar change de mains en Suisse.Keystone

Le détaillant Spar passe en mains suisses

Un conglomérat d'investisseurs suisses rachète la chaîne de magasins alimentaires pour 46,5 millions. Les effets sur l'emploi n'ont pas été communiqués.
09.09.2025, 08:2409.09.2025, 08:54
Plus de «Economie»

La chaîne de magasins alimentaires Spar a été vendue pour 46,5 millions de francs à un conglomérat d'investisseurs helvétiques regroupés sous le nom de Tannenwald Holding. Dans le cadre de cette reprise, l'entreprise annonce des mesures d'optimisation, sans en dévoiler les effets sur l'emploi.

Les quelque 360 enseignes opérant sous divers formats tels que Spar, Spar Express, Eurospar, Spar-Mini, Maxi et TopCC étaient jusqu'ici et depuis 2016 la propriété de l'entreprise sud-africaine Spar Group. Ces formats seront maintenus, indique Spar mardi dans un communiqué, sans toutefois donner d'indications sur d'éventuelles fermetures de magasins.

Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop

Le changement de mains s'accompagne de mesures, telles que «l'optimisation des processus et des structures» ainsi que l'exploitation des synergies «grâce au solide écosystème des propriétaires». Ces derniers «connaissent parfaitement» le domaine d'activité de Spar, est-il souligné, sans davantage de précisions.

Des investissements en termes de numérisation sont également prévus, ainsi que l'expansion et le renforcement ciblé de sites en Suisse. Spar assure mettre en place ces mesures de manière transparente et avec la participation de l'ensemble de son personnel.

Changements à la direction

L'entreprise annonce également des changements à sa direction. Dans le cadre de la vente, le directeur général actuel pour la Suisse, Gary Alberts, quitte ses fonctions. Le directeur financier Reto Suhner assurera l'intérim. Quant au directeur général au niveau du groupe, André Scherrer, il devient le nouveau directeur des opérations (COO) de Spar Suisse.

Les nouveaux propriétaires seront représentés au sein du Conseil d'administration, désormais composé de Peter Weber (président et délégué), de Reto Francioni et de Daniel Häring, rejoints par Stefan Hromatka en tant que membre permanent.

Coup dur pour ce projet soutenu par Coop et Migros

Inscrite au registre du commerce bâlois en date du 25 août, la société de participation Tannenwald Holding est présidée par Peter Weber. Daniel Häring dispose d'une signature individuelle en sa qualité d'administrateur. (jzs/ats)

L'actu sur l'économie? Par ici
Voici comment la Suisse pourrait faire mal aux Etats-Unis
3
Voici comment la Suisse pourrait faire mal aux Etats-Unis
de Alexandre Cudré
Ce canton est la plus grande victime de Trump en Suisse
1
Ce canton est la plus grande victime de Trump en Suisse
de Maurizio Minetti
Le marché suisse du logement en pause estivale
Le marché suisse du logement en pause estivale
Voici ce qui va coûter plus cher à La Poste
1
Voici ce qui va coûter plus cher à La Poste
de Stefan Ehrbar
Le prix du chocolat explose en Suisse: comment Migros et Coop réagissent
2
Le prix du chocolat explose en Suisse: comment Migros et Coop réagissent
de Daniel Vizentini
Thèmes
Cette Migros flotte sur l'eau
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
2
Un radar inhabituel et très efficace débarque en Suisse romande
3
Easyjet supprime la moitié de ses vols dans cet aéroport suisse
Nestlé cumule les déboires à sa tête
Le directeur général de Nestlé Laurent Freixe a été remercié lundi en raison d'une «relation amoureuse non déclarée avec une subordonnée». Un deuxième changement de patron en un an qui pourrait entraîner une paralysie des investisseurs, estiment des experts.
Avec le départ abrupt de Laurent Freixe, pris dans une affaire de relation privée, Nestlé change de directeur général pour la deuxième fois en un an. Plutôt habitués aux annonces financières du groupe, les investisseurs fondent leurs espoirs sur le nouveau patron.
L’article