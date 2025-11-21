Les besoins des clients évoluent, et Coop City s'adapte. Image: Bruno Kissling

Ce rayon va bientôt disparaître chez Coop

En ne vendant plus de chaussures, le détaillant prévoit d’utiliser les surfaces de ses grands magasins de manière plus rentable. Coup d’œil sur les habitudes de consommation des Suisses.

Christian Mensch / ch media

C’est un retrait qui se fait par étapes. D’abord, ce sont les chaussures pour hommes qui ont disparu de l’assortiment des Coop City. Désormais, les modèles pour femmes vont eux aussi céder leur place.

L’enseigne confirme que dans les quatre dernières filiales qui proposaient encore un rayon chaussures, celui-ci sera supprimé en janvier prochain, une fois la période de Noël passée.

Une décision stratégique

Cette décision intervient «en raison de l’évolution des besoins de notre clientèle», explique le service de communication. Les surfaces libérées permettront ainsi d’élargir l’offre existante et de renforcer les assortiments qui fonctionnent déjà bien.

Il faut dire que les grands magasins Coop affichent de solides performances: selon les données du groupe de collecte et d'analyse de données dans le secteur «Equipement de la maison» GfK, leur chiffre d’affaires a progressé, ces dernières années, pour atteindre 800 millions de francs, ce qui a permis à l’enseigne de gagner des parts de marché. Un niveau qui avait déjà été atteint il y a dix ans, avant une nette phase de repli.

Le monde de la chaussure sous pression

Globalement, les grandes sociétés suisses sont sous pression depuis des années. Une large partie du commerce s’est déplacée en ligne. Et dans le segment haut de gamme, de nombreuses marques préfèrent désormais ouvrir leurs propres boutiques plutôt que de louer des espaces en grands magasins.

Le marché suisse de la chaussure subit le changement d’habitudes des clients depuis plusieurs années déjà, comme le montrent les études de GfK sur le commerce de détail. Le revers le plus brutal est survenu en 2022, lorsque Vögele Schuhe, jusque-là numéro deux du marché, a disparu. En 2015 encore, l’enseigne comptait 293 magasins. Avant elle, Navyboot (2020, –40 magasins), Pasito-Fricker (2020, –51 magasins) et La Halle (2021, –52 magasins) avaient déjà subi de lourdes fermetures.

De bonnes perspectives pour le marché global

Le groupe Dosenbach-Ochsner demeure, de loin, l’acteur le plus influent du marché de la chaussure. Mais même ce poids lourd a dû réduire la voilure: son réseau est passé de 281 filiales en 2015 à 257 en 2022. Il compte aujourd’hui quelque 200 points de vente. Le segment du sportswear, en revanche, a repris des couleurs ce printemps, lorsque Ochsner a racheté 27 magasins SportX à la Migros.

Une étude de Statista se montre plutôt optimiste pour l’ensemble du marché suisse de la chaussure: +3,4% de chiffre d’affaires attendu pour cette année, et même +3,7% pour la suivante. Les Suisses achèteraient en moyenne 2,74 paires de chaussures par an.

Contrairement à l’Allemagne, devenue le pays des amateurs de sneakers à petit prix, comme le soulignait récemment Der Spiegel, la Suisse afficherait une croissance plutôt timide dans le secteur des baskets, toujours selon Statista.

«En Suisse, les tendances actuelles en matière de chaussures se traduisent par une forte demande de matériaux durables et de haute qualité.» Statista

Même la marque suisse en vogue «On» ne parvient pas à inverser cette tendance. Son volume de ventes recule aussi sur le marché intérieur, malgré sa notoriété boostée par Roger Federer.

Les achats en ligne en forte hausse

Plutôt que de pousser la porte d’un magasin, les consommateurs privilégient de plus en plus l’achat en ligne. Si l'électroménager reste le poids lourd du e-commerce, le segment «vêtements et chaussures» s’impose déjà en deuxième position. Aujourd’hui, près de 30% des achats dans ces catégories se font sur Internet. Et c’est clairement la chaussure qui dynamise cette progression.

L’exemple de Zalando en dit long: la plateforme a débuté en 2008 comme simple vendeur de chaussures avant d’élargir son offre à la mode puis aux accessoires.

En Suisse, il est probable que bientôt une paire de chaussures sur deux soit achetée en ligne. Statista s’attend à ce que 43,2% du chiffre d’affaires du secteur soit généré cette année par le commerce en ligne.

Coop, elle, ne profite pas de cet essor. Sur son site, une rubrique «Chaussures» existe bien, mais aucune offre n’y figure. Le détaillant laisse tout de même une petite empreinte dans le domaine: des chaussures de sécurité sont vendues dans les magasins Jumbo, et le groupe exploite «Per Piedi», un cabinet de podologie dans la région bâloise.

Traduit et adapté de l'allemand par Léon Dietrich