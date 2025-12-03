larges éclaircies
DE | FR
burger
Economie
Suisse

Les magasins GiFi pourraient disparaître en Suisse

Le magasin GiFi de Conthey (VS).
GiFi pourrait fermer boutique en Suisse.Image: Gifi

Cette célèbre enseigne pourrait disparaître en Suisse

Les magasins de meubles et décoration GiFi s'apprêteraient à être repris par Maxi Bazar en Suisse, révèle 24 heures. Le groupe français connaît de graves difficultés financières.
03.12.2025, 16:5203.12.2025, 16:54

La marque GiFi pourrait disparaître en Suisse. Selon 24 heures, la trentaine de magasins du groupe français dans le pays vont être repris par son rival Maxi Bazar.

D'après les informations du quotidien vaudois, l'annonce de la transaction doit tomber d'ici une dizaine de jours. Le changement d'enseigne devrait quant à lui intervenir début janvier.

La guerre des prix continue en Suisse: un géant entre dans la course

Les impacts sur l'emploi restent pour l'heure indéterminés, relate le journal. Des fermetures de magasins ne seraient toutefois pas envisagées.

Une troisième marque impliquée?

Selon 24 heures, l’assortiment à très bas prix de Gifi risque d'être affecté, Maxi Bazar étant «un peu plus cher». Les enseignes GiFi pourraient être en outre transférées sous la seconde marque de son concurrent, Stokomani.

Le quotidien vaudois rappelle que GiFi fait actuellement face à de graves difficultés financières. Le groupe avait notamment annoncé en avril dernier la fermeture de onze de ses magasins en France et la diminution de 5% ses effectifs.

(jzs)

L'actu sur l'économie? Par ici
5 idées reçues sur l'éventuel départ d'UBS de la Suisse
1
5 idées reçues sur l'éventuel départ d'UBS de la Suisse
de Patrik Müller
Des centaines d’emplois menacés par la stratégie de Swisscom
1
Des centaines d’emplois menacés par la stratégie de Swisscom
de Stefan Ehrbar
Le cours de l'or prouve les erreurs de Trump, selon ce milliardaire
2
Le cours de l'or prouve les erreurs de Trump, selon ce milliardaire
de Niklaus Vontobel
Les experts censés évaluer la valeur de Credit Suisse dérangent
Les experts censés évaluer la valeur de Credit Suisse dérangent
de Florence Vuichard
Thèmes
Copin comme cochon: les vendeuses dans les magasins
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Cette célèbre enseigne pourrait disparaître en Suisse
Les magasins de meubles et décoration GiFi s'apprêteraient à être repris par Maxi Bazar en Suisse, révèle 24 heures. Le groupe français connaît de graves difficultés financières.
La marque GiFi pourrait disparaître en Suisse. Selon 24 heures, la trentaine de magasins du groupe français dans le pays vont être repris par son rival Maxi Bazar.
L’article