GiFi pourrait fermer boutique en Suisse. Image: Gifi

Cette célèbre enseigne pourrait disparaître en Suisse

Les magasins de meubles et décoration GiFi s'apprêteraient à être repris par Maxi Bazar en Suisse, révèle 24 heures. Le groupe français connaît de graves difficultés financières.

La marque GiFi pourrait disparaître en Suisse. Selon 24 heures, la trentaine de magasins du groupe français dans le pays vont être repris par son rival Maxi Bazar.

D'après les informations du quotidien vaudois, l'annonce de la transaction doit tomber d'ici une dizaine de jours. Le changement d'enseigne devrait quant à lui intervenir début janvier.

Les impacts sur l'emploi restent pour l'heure indéterminés, relate le journal. Des fermetures de magasins ne seraient toutefois pas envisagées.

Une troisième marque impliquée?

Selon 24 heures, l’assortiment à très bas prix de Gifi risque d'être affecté, Maxi Bazar étant «un peu plus cher». Les enseignes GiFi pourraient être en outre transférées sous la seconde marque de son concurrent, Stokomani.

Le quotidien vaudois rappelle que GiFi fait actuellement face à de graves difficultés financières. Le groupe avait notamment annoncé en avril dernier la fermeture de onze de ses magasins en France et la diminution de 5% ses effectifs.

