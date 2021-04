Uber Suisse ne doit pas cotiser aux retraites des chauffeurs UberPop

Le Covid a fait perdre des milliards au géant du bureau partagé Wework

Le géant des bureaux partagés WeWork a perdu 3,2 milliards de dollars (trois milliards de francs) en 2020, alors que la pandémie de Covid-19 freinait ses activités.

L'entreprise cherche à lever un milliard de dollars pour sa survie. Pour y parvenir, Wework envisage notamment de fusionner avec la société Bowx Acquisition Corp. Une coquille vide entrée en bourse l'an dernier dans le but de réaliser de futures acquisitions et faire ses premiers pas à Wall Street. Une valorisation de près de 9 milliards de dollars, dette comprise, d’après le Financial Times.

Créée en 2010, la société s'est construite sur un modèle de bureaux partagés. Start-up à l'image …