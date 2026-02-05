en partie ensoleillé-1°
DE | FR
burger
Economie
Sunrise

Sunrise annonce une vague de licenciements

Sunrise lance une nouvelle marque de téléphonie mobile (image d&#039;illustration).
Sunrise met en place un plan social.Image: KEYSTONE

Sunrise annonce une vague de licenciements

L'opérateur va se séparer de 147 employés dans le cadre d'une cure d'austérité. Les mises à pieds seront prononcées entre les mois de février et de mars.
05.02.2026, 08:5305.02.2026, 08:57

L'opérateur de télécommunications Sunrise Communications s'apprête à procéder à 147 licenciements, à l'issue d'une introspection sur l'efficience de son organisation. La vague emportera des positions de cadres, mais pas que, prévient la firme zurichoise dans un communiqué jeudi.

Elle doit en revanche épargner le personnel des boutiques, ainsi que les employés du service-clients en contact direct avec lesdits clients. Les mises à pieds seront prononcées entre les mois de février et de mars.

Des Romands privés d'Internet: Sunrise donne une étonnante raison

Le plan social mis en place comprend notamment une contribution pour la retraite anticipée des collaborateurs à partir de l'âge de 62 ans. Les employés âgés de 58 ans et plus se verront soumettre un contrat à durée déterminée jusqu'à 62 ans. (jzs/ats)

L'actu sur l'économie? Par ici
Pourquoi les manifestations en Iran secouent le pétrole
Pourquoi les manifestations en Iran secouent le pétrole
de Pol-Malo LE BRIS, londres
Selecta quitte la Suisse
7
Selecta quitte la Suisse
de Benjamin Weinmann
La Suisse est pénalisée par cette faveur offerte à Trump
La Suisse est pénalisée par cette faveur offerte à Trump
de Doris Kleck
Credit Suisse doit verser plus de 800 000 francs à une ex-salariée
Credit Suisse doit verser plus de 800 000 francs à une ex-salariée
Thèmes
Skims débarque en Suisse: on a testé
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
La Suisse n'est plus «championne du monde de l’emploi»: ce qui va changer
Le taux de chômage n’a cessé d’augmenter pendant deux ans, mais des enquêtes laissent désormais entrevoir un retournement de tendance.
Ces derniers temps, les nouvelles en provenance du marché du travail suisse ont été exclusivement mauvaises. Le taux de chômage s’établissait à 3% en décembre 2025, comme l’a indiqué le Secrétariat d’Etat à l’économie (Seco). Il est ainsi en légère hausse continue depuis 2023.
L’article