Nick Hayek, CEO de Swatch Group Image: Nik Egger

Nick Hayek: «Swatch va redevenir nettement plus rentable»

Le groupe horloger a vu son chiffre d'affaires s'amenuiser et son bénéfice net s'évaporer l'an dernier. Son directeur général se dit néanmoins optimiste pour l'exercice en cours.

Plus de «Economie»

Qu'anticipez-vous pour 2026?

Nick Hayek: Le marché mondial a regagné en dynamique sur tous les segments sur la fin de 2025, une tendance qui s'est maintenue sur le mois de janvier. Nous anticipons conséquemment une évolution très favorable tant des recettes que des volumes, ainsi qu'une substantielle amélioration de la rentabilité.



Comment se portent les affaires en Chine?

La Chine a renoué avec la croissance au dernier trimestre 2025 en comparaison annuelle et en monnaies locales, malgré une réduction de quelque 15% du nombre de points de vente en gros, qui n'a pas affecté le nombre de magasins exploités en propre. L'embellie constatée en ce début d'année s'observe aussi en Chine et s'avère d'autant plus remarquable que la base de comparaison comprenait le Nouvel An chinois, qui surviendra cette année en février.​

Comment expliquez-vous l'essor des ventes aux Etats-Unis, en période de droits de douane et de faiblesse du dollar.

Le label Swiss Made a encore gagné en crédibilité avec les droits de douane aux Etats-Unis, même si j'aurais préféré ne pas avoir à composer avec cet élément.



«Nombre de jeunes consommateurs y ont appris à connaître et à chérir les montres mécaniques, ce qui a eu un effet bénéfique pour les marques Tissot, Omega, Blancpain ou encore Breguet»

Votre renoncement à prononcer des licenciements ou recourir au chômage partiel a sérieusement amoindri votre marge opérationnelle. Est-ce tenable?

Nous allons certainement redevenir nettement plus rentable cette année et dégager un bénéfice d'exploitation de l'ordre de 500 à 600 millions de francs.



(jzs/awp/ats)