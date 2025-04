La pénurie de maçons menace et le ras-le-bol monte sur les chantiers suisses

Des substances «très toxiques» menacent de plus en plus nos assiettes

Les travailleurs de la construction exigent des patrons des journées de travail limitées à huit heures, une indemnité pour la pause du matin et le paiement intégral du temps de déplacement. Le travail le samedi doit aussi être limité et les salaires augmentés.

Les syndicats réclament des journées plus courtes sur les chantiers et appellent à manifester le 17 mai pour de meilleures conditions.

Ces exemples absurdes prouvent que «personne n’est à l’abri» de Trump

Vous pensiez que la guerre commerciale de Donald Trump se limitait à la Chine, à l’Europe ou au Mexique? Eh bien non. Le président américain a décidé de taxer tout le monde. Absolument tout le monde. Même des territoires déserts où seuls les manchots et les ours polaires pourraient, en théorie, se plaindre.

C’était annoncé, c’est fait. Dans la liste des nouveaux droits de douane concoctés par Donald Trump, on trouve de tout: la Chine, évidemment, l’Europe, la Suisse aussi, avec un joli 31% que les journalistes s'évertuent à vous expliquer depuis l'annonce... Mais aussi, comme le souligne non sans ironie The Guardian, des territoires australiens et norvégiens qui ont un point commun assez cocasse: il n’y a pas âme qui vive.