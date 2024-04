Musk a parié sur la Chine et commence à le payer

Elon Musk s'est retrouvé dans une dépendance fatale vis-à-vis de Pékin.

Lorsque les premières voitures sortirent de l'usine Tesla de Shanghai, il y a environ quatre ans, Elon Musk fit une danse de joie. Son rêve capitaliste se réalisait curieusement dans la Chine communiste: des travailleurs qui bossaient sans broncher jour et nuit, des autorités qui satisfaisaient tous les souhaits de l'entreprise et un réseau de fournisseurs qui ne négligeait rien.

Comme le montre une analyse approfondie du New York Times, grâce à son usine de Shanghai, Tesla a connu une ascension incroyable. Le cours de l'action a augmenté jusqu'à 2000%. Dans le marché de plus en plus important des voitures électriques, Tesla est devenu le leader incontesté et a enfin pu répondre à une demande sans précédent. Pendant ce temps, Musk a été célébré comme un champion de l'environnement. En collaboration avec les autorités de Californie, il a mis au point un programme qui a contribué à combattre le smog notoire des grandes villes chinoises.

Elon Musk pose avec des employés dans l'usine Tesla de Shanghai. Image: keystone

«La Chine a contribué à faire de Tesla la société automobile la plus précieuse au monde», constate le New York Times. Cependant, cela a un coût. La dépendance financière d'Elon Musk à la Chine est très importante — notamment en raison de son usine à Shanghai, déclare Mark Warner, un sénateur américain influent.

Cette dépendance se manifeste également dans les déclarations politiques de Musk. Il soutient ouvertement les plans de Pékin visant à intégrer Taïwan. Alors que d'autres entreprises ferment leurs usines dans la province du Xinjiang en raison de la répression de la population musulmane, Musk n'a aucun problème avec cela, tout comme avec la situation au Tibet. Il a avoué timidement «avoir quelques intérêts légitimes» lorsqu'il a été interrogé par des membres du Congrès l'été dernier. Et il est «quelque peu pro-Chine».

Musk peut le dire haut et fort. Entre-temps, l'usine de Shanghai a remplacé le siège social de Fremont (Californie) en tant que principal site de production. Pas étonnant: pendant le confinement, Fremont était fermée pendant deux mois, tandis que l'usine de Shanghai l'était seulement pendant deux semaines. Pour ne pas interrompre la production, les travailleurs dormaient sur le sol de l'usine, tout comme l'avait fait Musk lui-même autrefois.

Cependant, dans ce mariage capitaliste-communiste, les premières fissures commencent à apparaître. Le retour de bâton commence à se faire sentir. Grâce à Tesla, la concurrence la plus puissante a émergé en Chine. Le fabricant de batteries CATL a considérablement bénéficié d'un partenariat avec les Américains et est aujourd'hui devenu le leader du marché. De même, le fabricant de machines-outils LK Group prospère grâce à Tesla et fournit désormais également la concurrence chinoise.

A remplacé Tesla en tant que leader de la branche: BYD. Image: keystone

Les constructeurs automobiles chinois deviennent un cauchemar pour leurs homologues occidentaux. Ils bénéficient d'un soutien massif de l'Etat et sont désormais capables de produire des véhicules qui sont techniquement équivalents et nettement moins chers que ceux de VW, Ford & Co.

Tesla ressent également cette pression. BYD a temporairement dépassé les Américains en tant que leader du secteur, même si Musk a récemment baissé les prix à plusieurs reprises et de manière significative. Pire encore: il y a peu de temps, il fallait presque mendier pour pouvoir acheter une Tesla. Aujourd'hui, le constructeur doit être reconnaissant de pouvoir vendre ses produits. L'entreprise a récemment annoncé que la production avait diminué au premier trimestre 2024, une première dans l'histoire de l'entreprise.

Tout cela a des conséquences brutales. La capitalisation boursière de Tesla, qui était à son apogée à 1,2 billion de dollars, a chuté d'environ un tiers. «Tesla quitte une ère dorée et doit se préparer à une période difficile», explique donc Mark Fields, l'ancien PDG de Ford, au Wall Street Journal.

Non seulement la concurrence chinoise affecte la marque américaine, mais l'environnement du marché est actuellement généralement hostile aux voitures électriques. Par exemple, le loueur de voitures Hertz avait commandé 100 000 Tesla il y a quelques années pour répondre à un boom attendu. En raison de la faible demande, Hertz a revendu un tiers de ces Tesla.

Le successeur mal-aimé de Twitter, X. Image: keystone

L'achat de Twitter par Musk, et surtout ce qu'il en fait, complique encore davantage la vie de Tesla. L'ancien héros de l'environnement est devenu le méchant politique. «Twitter est une distraction», déclare l'investisseur de Tesla Gary Black dans le Wall Street Journal.

«Il attire toute l'attention et personne ne parle plus des voitures électriques»

Musk, qui se vantait autrefois de soutenir les démocrates. Mais il s'est beaucoup rapproché de l'extrême droite. Non seulement d'anciens fans regrettent aujourd'hui d'avoir acheté une Tesla pour cette raison. Ils ne toucheront plus jamais ce produit, même avec un bâton.

Pendant ce temps, les nouveaux fans conservateurs louent Musk pour son prétendu engagement en faveur de la liberté d'expression. Mais ils ne touchent pas non plus une Tesla, même avec un bâton. Ils préfèrent les puissantes voitures à essence.

Mais comment Musk compte-t-il ramener Tesla sur la voie du succès? Il mise sur l'intelligence artificielle (IA). En août, il prévoit de présenter le Robotaxi, une voiture électrique sans volant ni pédales, pilotée par un logiciel. Cependant, Musk est connu pour annoncer des choses ambitieuses pour ensuite les reporter à maintes reprises.

Un robot Tesla lors d'une exposition sur l'intelligence artificielle à Cannes. Image: keystone

Cela semble également s'appliquer à ses projets d'IA. Musk ne se contente pas de lancer un Robotaxi, il envisage également de créer un androïde. Celui-ci a déjà un nom — Optimus —, mais semble encore être en développement. Lors de sa présentation, ce n'était pas un logiciel qui était en action, mais un humain déguisé en robot.

