en partie ensoleillé-2°
DE | FR
burger
Economie
Facebook

Meta met la main sur le célèbre agent IA Manus

BEIJING, CHINA - MARCH 07: In this photo illustration, the logo of AI agent Manus is displayed on a smartphone screen on March 7, 2025 in Beijing, China. Chinese startup Monica officially released Man ...
Manus avait été lancé en mars dernier par la start-up pékinoise Butterfly Effect Technology.Image: www.imago-images.de

Meta met la main sur un célèbre agent IA

Le groupe de Mark Zuckerberg acquiert l'agent IA Manus, développé par une start-up chinoise. Il compte «des millions d'utilisateurs dans le monde entier»
30.12.2025, 09:1830.12.2025, 09:18

Le géant américain de la tech Meta a annoncé lundi l'acquisition de Manus, populaire agent d'intelligence artificielle (IA) développé par la start-up chinoise Butterfly Effect à Singapour, à l'heure où s'exacerbe la rivalité technologique entre Pékin et Washington. Cette opération, pour un montant non précisé, est une nouvelle illustration de la stratégie du groupe de Mark Zuckerberg (Facebook, Instagram, WhatsApp) résolument tourné vers l'IA, et pourrait l'aider à générer des revenus sur ce segment grâce au modèle par abonnement privilégié par Manus.

«Manus a développé l'un des agents autonomes polyvalents les plus performants (...). Nous continuerons d'exploiter et de commercialiser le service Manus, et nous l'intégrerons également à nos produits», a annoncé Meta dans un communiqué daté de lundi. «Il ne s'agit pas d'une simple acquisition. C'est la confirmation que l'avenir que nous construisons est bien réel, et qu'il arrive plus vite que prévu: l'ère de l'IA qui ne se contente pas de parler, mais qui agit, crée et innove, ne fait que commencer», a réagi Xiao Hong, directeur général de Manus, sur X.

ChatGPT cache une fonction secrète pour Noël: l’astuce pour l’activer

«Et maintenant, nous allons pouvoir la développer à une échelle que nous n'aurions jamais imaginée» en s'appuyant sur les plateformes de Meta, a-t-il assuré.

Différent de DeepSeek ou ChatGPT

Manus avait été lancé en mars dernier par la start-up pékinoise Butterfly Effect Technology. Accessible sur invitation à destination des entreprises, il avait rapidement suscité l'engouement.

Manus est un agent IA et, à ce titre, ne joue pas dans la même cour que les assistants conversationnels du chinois DeepSeek ou de l'américain OpenAI (ChatGPT). Ces derniers fournissent des réponses à des requêtes via une interface de discussion, alors que Manus, lui, est conçu comme capable d'exécuter des tâches en autonomie «de bout en bout»: tri de CV, réservations de voyages...

«Ça m'a bouleversé»: ces artistes ont été clonés par l'IA

Manus est «capable d'exécuter de manière indépendante des tâches complexes telles que les études de marché, la programmation et l'analyse de données», confirme Meta. «Nous continuerons à vendre et à exploiter notre service d'abonnement via notre application et notre site web. L'entreprise continuera d'opérer depuis Singapour», souligne Manus. L'agent IA revendique «des millions d'utilisateurs dans le monde entier».

Course entre Washington et Pékin

Cette année, Butterfly Effect avait confirmé à la presse avoir officiellement relocalisé son siège de Pékin à Singapour en juin. Il est désormais valorisé selon Bloomberg à 500 millions de dollars, suite à une levée de fonds sous la houlette de la société de capital-risque américaine Benchmark.

Cette acquisition intervient alors que les Washington et Pékin rivalisent pour l'emporter dans la course à l'IA, les Etats-Unis ayant restreint les exportations de puces avancées vers la Chine dans le but affiché de freiner ses avancées. (jzs/ats)

Et pour tout savoir de l'actu économique...
Voici dans quels domaines les salaires ont le plus augmenté en Suisse
Voici dans quels domaines les salaires ont le plus augmenté en Suisse
Les ETF cartonnent en Suisse: ce qu'il faut savoir avant d'investir
Les ETF cartonnent en Suisse: ce qu'il faut savoir avant d'investir
de Maurizio Minetti
Y a-t-il des «dynasties de l'aide sociale en Suisse»? Voici la réponse
Y a-t-il des «dynasties de l'aide sociale en Suisse»? Voici la réponse
de Francesco Benini
Ce clavier suisse veut révolutionner les bureaux
3
Ce clavier suisse veut révolutionner les bureaux
de Benjamin Weinmann
Novartis va vivre des montagnes russes à cause d'«Entresto»
Novartis va vivre des montagnes russes à cause d'«Entresto»
de Daniel Zulauf
Les ventes de Tesla plongent, mais l'action grimpe: que se passe-t-il?
2
Les ventes de Tesla plongent, mais l'action grimpe: que se passe-t-il?
de Niklaus Vontobel
Thèmes
Des faux tournages réalisés par IA ont bernés les internautes
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Migros à l’offensive avec «la plus grande expansion» de son histoire
Migros, premier employeur de Suisse, veut remettre les gaz après les ventes d’entreprises et les suppressions de postes. Sa présidente, Ursula Nold, promet davantage de participation pour les coopérateurs et explique aussi pourquoi il ne reste plus grand-chose de M-Budget.
Migros prévoit d’ouvrir au total 140 nouvelles filiales d’ici à 2029. «C’est la plus grande expansion jamais réalisée par l’entreprise sur une période aussi courte», affirme la présidente de Migros, Ursula Nold. Quelques nouveaux sites ont déjà ouvert, notamment à Spreitenbach, en Argovie, où nous rencontrons Ursula Nold. Le magasin se situe au cœur d’un quartier résidentiel et est en activité depuis environ un mois. Elle nous fait visiter les lieux, se réjouit du «design moderne» et des «couleurs fraîches». Nous nous rendons ensuite dans la salle de pause, habituellement réservée aux 13 employés du magasin.
L’article