Il existe un plan de rémunération pour Musk à plus de 1000 milliards

Tesla propose un plan de rémunération inédit pour Elon Musk, lié à une valorisation boursière record.

Plus de «Economie»

Le conseil d'administration de Tesla a proposé vendredi un plan de rémunération pour son patron Elon Musk qui pourrait lui rapporter plus de 1000 milliards de dollars (plus de 803 milliards de francs), sous conditions.

Le plan, qui a une durée de dix ans et doit être approuvé par les actionnaires, prévoit d'octroyer des actions à Elon Musk en fonction de la valorisation boursière qu'atteint Tesla, d'après un document publié sur le site du gendarme boursier américain (SEC).

Tesla parie sur une croissance stratosphérique pour enrichir Musk. Image: Keystone/Imago

Le nombre maximal d'actions qu'il pourrait obtenir correspond à 12% du capital actuel de l'entreprise, mais est conditionné à «une croissance stratosphérique» et une valorisation de 8500 milliards de dollars en Bourse. (jah/ats)