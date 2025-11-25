Novartis sabre des jobs. Keystone

Novartis supprimera 550 postes en Suisse

Le site bâlois de Stein du géant pharmaceutique va être automatisé. Des centaines de postes passent à la trappe.

Le géant pharmaceutique Novartis interrompra d'ici 2027 la finition de comprimés et capsules dans son usine de Stein, près de Bâle. La mesure entraînera la suppression d'environ 550 postes fixes à cette échéance.

Le site sera automatisé et continuera de fonctionner comme centre de compétence pour les formes galéniques stériles et pour la production commerciale de thérapies cellulaires complexes et personnalisées, annonce Novartis mardi dans un communiqué. Un investissement de 26 millions de dollars (21 millions de francs) est prévu à cet effet.

Une procédure de consultation est engagée et les collaborateurs concernés disposent d'un plan social, prolongé jusqu'en 2028, précise la firme, qui encouragera notamment des départs à la retraite anticipée.

Investissement stratégique

Dans le même temps, Novartis prévoit d'investir 80 millions de dollars dans sa production sur le site de Schweizerhalle et d'y créer environ 80 nouveaux emplois à temps plein d'ici fin 2028.

Cet investissement vise le développement d'ARNsi, un élément important de la stratégie du groupe dans le domaine des maladies cardiovasculaires, rénales et métaboliques. (jzs/ats)