Economie
Salaire

Le chef de Novartis gagne 333 fois plus que ses employés

Le syndicat Unia dénonce les importants écarts salariaux (image d&#039;illustration).
En Suisse, l'écart a légèrement diminué par rapport aux années précédentes.Image: Shutterstock

Ce patron suisse gagne 333 fois plus que certains de ses employés

Le syndicat Unia dénonce les écarts salariaux en Suisse. Ceux-ci sont plus importants dans les entreprises où les revenus sont particulièrement élevés.
15.09.2025, 06:0015.09.2025, 06:40
L'année dernière, les cadres dirigeants des grandes entreprises suisses ont gagné en moyenne 143 fois plus que leurs employés les moins bien payés. Selon une étude du syndicat Unia, l'écart a légèrement diminué par rapport aux années précédentes.

En 2023, l'écart entre les salaires les plus bas et les plus élevés était encore de 1:150, annonce lundi le syndicat. Certaines entreprises comptant un nombre particulièrement important de salariés ont légèrement réduit ces écarts salariaux, tandis que les salaires les plus élevés ont continué d'augmenter en moyenne.

Le top 25 des patrons les mieux payés de Suisse a changé

Selon l'étude d'Unia, les écarts salariaux sont également plus importants dans les entreprises au sein desquelles les salaires sont particulièrement élevés. Le PDG de Novartis Vasant Narasimhan a par exemple gagné 19,2 millions de francs, soit 333 fois plus que les collaborateurs les moins bien payés.

Novartis, ici son patron Vasant Narasimhan, a vu son b
Vasant NarasimhanKeystone

Deux autres entreprises présentent des écarts salariaux très importants. Il s'agit de la société de gestion d'actifs Partners Group, avec un écart de 1:328, et du groupe pharmaceutique Galderma, qui présente un ratio de 1:298. UBS se classe quatrième, avec un ratio de 1:276 entre le salaire du directeur Sergio Ermotti et celui de l'employé touchant le salaire le plus bas.

Revenus sous pression

Les actionnaires ont bénéficié d'un important volume de rachat d'actions, en plus de profiter des bénéfices. En effet, les grandes entreprises ont distribué un total de 46 milliards de francs en dividendes. Cela montre qu'il y a plus qu'assez d'argent pour augmenter les bas salaires, pointe Unia.

Mais les revenus les plus bas continuent d'être sous pression. Lors de sa session d'été, le Conseil national a par exemple décidé que les conventions collectives de travail (CCT) primaient sur les cantons pour la fixation des salaires minimaux. (jzs/ats)

Il publie des fiches de salaire sur TikTok
Video: watson
