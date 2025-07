En 2024, Twint comptait plus de 773 millions de transactions par plus de 5 millions d'utilisateurs. Image: KEYSTONE

«Frais excessifs»: une plainte déposée contre Twint

L'association des détaillants Swiss Retail Federation porte plainte contre la plateforme de paiement auprès de la Commission de la concurrence (Comco).

L'association des détaillants Swiss Retail Federation a déposé une plainte auprès de la Commission de la concurrence (Comco) contre Twint, reprochant à l'application de paiement «d'abuser de sa position de marché en prélevant des frais excessifs».

«Twint enfreint le droit suisse des cartels tant au titre de l'abus de position dominante de marché qu'en raison d'accords de concurrence illicites passés avec les acquéreurs d'une part et entre les banques propriétaires de Twint d'autre part», rapporte un communiqué. «Ces frais (...) pèsent sur le commerce de détail ainsi que sur de nombreuses autres branches, comme la restauration.»

«Aucun dommage et intérêt n'a été demandé. Cela ne serait d'ailleurs pas possible dans le cadre de la dénonciation», détaille à l'agence AWP la directrice générale de l'association, Dagmar Jenni.

Plus de 5 millions d'utilisateurs

Twint a de son côté pris acte de la plainte et dit attendre les résultats d'une éventuelle enquête de la Comco avec sérénité. «Les frais sont déclarés de manière transparente et les commerçants peuvent vérifier que Twint est l'une des solutions les plus avantageuses. (...) Il n'y a aucune raison pour que les paiements Twint soient plus chers que les paiements par carte», explique un porte-parole à AWP.

En 2024, Twint comptait plus de 773 millions de transactions par plus de 5 millions d'utilisateurs. Fondée en 2016, la société appartient à la Banque cantonale vaudoise (BCV), PostFinance, Raiffeisen, UBS, à la Banque cantonale de Zurich (ZKB) ainsi qu'à l'exploitant de la Bourse suisse SIX et au prestataire de services de paiement Worldline. (jzs/ats)