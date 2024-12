Image: KEYSTONE

Ces trajets génèrent un quart du trafic en Suisse

Le tourisme représente 25% de la circulation sur nos routes, révèle un rapport adopté par le Conseil fédéral.

Plus de la moitié du trafic en Suisse est lié aux loisirs (27%) et au tourisme (25%). Pour les voyages touristiques, la population suisse utilise beaucoup plus souvent les transports publics que les hôtes étrangers, selon un rapport adopté par le Conseil fédéral.

Ce rapport répond à un postulat de Joseph Dittli (PLR/UR), qui demandait de définir le trafic touristique afin que ce type de mobilité apparaisse dans les statistiques, rappelle vendredi le gouvernement dans un communiqué.

Le trafic touristique concerne aussi bien les déplacements d'une journée que des excursions avec nuitée. Contrairement à la mobilité au quotidien, il a lieu en dehors de l'environnement habituel des voyageurs, plutôt rarement et avec une durée de déplacement plus longue, peut-on lire dans le rapport. Cela comprend donc également les voyages d'affaires.

Trafic de transit

La plupart des déplacements touristiques sont toutefois liés aux loisirs et notamment aux vacances (86%). Les voyages d'affaires représentent 12%. Les 2% restants sont liés à des déplacements à fin d'achat.

Les touristes qui se rendent en Suisse le font majoritairement en voiture (74%). Les transports publics sont utilisés dans 24% des cas, le vélo dans 2%.

La population suisse utilise les transports publics pour un tiers de ses déplacements, soit davantage que les hôtes étrangers. Si ces derniers utilisent les transports publics à 23% pour se rendre en Suisse, ils ne les utilisent qu'à 3% pour traverser le pays. Ce trafic de transit représente environ un quart du trafic touristique généré par les hôtes étrangers.

Les chiffres avancés dans le rapport pour le trafic touristique se basent sur les données de 2015. Elles ont été préférées à celles de 2021 car ces dernières étaient influencées par les mesures prises contre la pandémie, est-il précisé. (jzs/ats)