Jets privés: les «hypocrites» du WEF priés de prendre le train

«Tout avion d’affaires voyageant vers Davos envoie le message que les entreprises, avec tous leurs moyens et leurs capacités à montrer l’exemple, manquent d’une véritable volonté de consentir à des changements simples pour aider à rester sous les 1,5 °C de réchauffement», ont-elles plaidé.

Les chercheurs estiment que l’aviation d’affaires est responsable de «1,7 à 1,8 %», soit 15,6 millions de tonnes de CO2 en 2023, de l’empreinte carbone de l’aviation commerciale. Celle-ci, selon les compagnies aériennes, représente elle-même entre 2,5 et 3 % des émissions mondiales de CO2, qui totalisent 57 milliards de tonnes équivalent CO2 en 2023 selon l’ONU Environnement.

Ces travaux menés par des chercheurs d’universités suédoise, allemande et danoise avaient notamment pointé un recours à des centaines de jets privés pendant de grands rendez-vous sportifs, ainsi qu’à Davos et au sommet climatique COP28 de Dubaï en 2023.

L’aviation privée a vu ses émissions mondiales de CO2 bondir de 46 % entre 2019 et 2023 et sa contribution au réchauffement, encore marginale, va s’aggraver faute de mesures de régulation, selon une étude publiée le 7 novembre dernier dans la revue «Communications earth & environment» affiliée à Nature.

Des ONG, dont Transport & Environment, ECODES et TravelSmart, ont appelé non seulement à se conformer à ces préconisations, mais aussi le WEF à «s’assurer qu’elles sont respectées».

Plusieurs ONG ont appelé jeudi les dirigeants d’entreprises se rendant à Davos la semaine prochaine à éviter d’emprunter des jets privés et à «privilégier le train» en pleine crise climatique.

Des ONG appellent les participants du Forum à «montrer l'exemple» et éviter les jets privés pour se rendre à Davos.

