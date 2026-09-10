Voici les produits qui remplissent le nouvel entrepôt géant de Galaxus

Galaxus vient d’ouvrir un entrepôt de 9000 mètres carrés. A terme, 150 personnes devraient travailler sur ce nouveau site logistique.

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Le site de vente en ligne Galaxus a investi dans un nouvel entrepôt à Bülach, dans le canton de Zurich, afin de répondre à un besoin de stockage pour des articles très demandés.

Le site est opérationnel depuis le début du mois de septembre et environ 150 personnes y travailleront à terme.

Image: keystone

L'entrepôt s'étend sur 9000 mètres carrés, une surface dépassant de peu celle d'un terrain de football, indique jeudi le détaillant en ligne, propriété du géant de la distribution Migros. A titre de comparaison, le site existant de Galaxus à Wohlen, dans le canton d'Argovie, occupe 12 000 mètres carrés.

Il y aura un transfert entre les deux lieux de stockage, puisque 10% du volume de commandes sera nouvellement traité depuis Bülach.

Actuellement une trentaine de personnes y travaillent et gèrent les marchandises en cross-docking, soit en assurant la livraison du fournisseur au client sans stockage intermédiaire, précise le communiqué. D'ici 2027, Galaxus s'attend à ce que l'entrepôt, exploité par la société Feige, un prestataire externe, occupe quelque 150 employés.

Les articles les plus demandés

Le lait d'avoine, les boissons au maté, les piles, les écouteurs, les cartouches d'imprimante, les couches ou encore les capsules de café figurent parmi les articles les plus demandés et dont les commandes seront prises en charge depuis la région zurichoise.

Cette annonce intervient alors que le groupe Migros a dévoilé mardi une réorganisation de ses centres de distribution situés en Suisse alémanique et dédiés au commerce en ligne. Les sites de Bremgarten, en Argovie, et de Pratteln, dans le canton de Bâle-Campagne, seront progressivement fermés et intégralement remplacés par le nouveau centre de Regensdorf, près de Zurich, qui vient d'être mis en service. (jah/ats)