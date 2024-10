Différentes figures du cinéma français sont rattrapées depuis plusieurs mois par des accusations de violences sexuelles. Image: FilmMagic

Nicolas Bedos condamné à six mois de prison ferme

L'acteur et réalisateur français était poursuivi pour agressions sexuelles. Nicolas Bedos a été condamné à une peine de prison.

Le réalisateur et acteur Nicolas Bedos a été condamné le 22 octobre à Paris à une peine d'un an de prison, dont six mois avec sursis, pour avoir commis des agressions sexuelles sur deux femmes en 2023. Le tribunal lui a également imposé une obligation de suivre des soins.

En revanche, Bedos, qui était absent au délibéré, a été acquitté des accusations de harcèlement sexuel remontant à 2018, par manque de preuves. Absent lors du jugement, Bedos avait tenté de se défendre en expliquant qu'il ne se souvenait de rien, ceci en raison d'un «black-out» causé par l'alcool.

Les plaignantes, très bouleversées, ont décrit des comportements inappropriés qui se répéteraient au fil des années. Le procureur a insisté sur le caractère inquiétant et récurrent des actes reprochés au réalisateur, malgré ses dénégations.



